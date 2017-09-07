В Уфе во дворе многоэтажки нашли тело девушки

— Сперва был слышен какой шум, потом люди начали сбегаться в одну точку. Подхожу, а там, на земле, девчонка лежит. Минут через 5 медики приехали, но спасти ее уже не смогли. Там потом и бабушка появилась, плакать начала, ее все успокаивали. Девчонка в джинсах была и в туфлях, будто собиралась куда-то, — рассказал подробности страшного происшествия свидетель.