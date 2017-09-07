В Уфе во дворе многоэтажки нашли тело девушки
Сейчас устанавливается все подробности происшествия.
Сейчас устанавливается все подробности происшествия.
Вчера, 6 сентября, в одном из дворов по улице Степана Кувыкина, прохожие обнаружили тело девушки, — сообщает телеканал «ВсяУфа».
Свидетели рассказывают, что труп обнаружили рано утром, примерно, в 9 часов.
— Сперва был слышен какой шум, потом люди начали сбегаться в одну точку. Подхожу, а там, на земле, девчонка лежит. Минут через 5 медики приехали, но спасти ее уже не смогли. Там потом и бабушка появилась, плакать начала, ее все успокаивали. Девчонка в джинсах была и в туфлях, будто собиралась