В Казани суд продлил арест гендиректору «Мойдодыр-Казань»

Источник: AP 2017

(Казань, 7 сентября, «Татар-информ»). Советский районный суд Казани продлил срок ареста генеральному директору ООО «Мойдодыр-Казань», депутату Казгордумы Надыру Хайруллину. Он пробудет под стражей до 10 октября.

По версии следствия, с 2009 года по 2011 год на земельных участках, предназначенных для размещения индивидуального жилого дома, были возведены объекты, которые на самом деле представляли из себя многоквартирные дома. Чтобы оформить новостройки, владельцы обратились за помощью к Хайруллину с просьбой оказать содействие в получении разрешения на использование объектов в качестве многоквартирных домов.

В 2014 году, по версии следствия, Хайруллин выступил в роли посредника в передаче взятки. Он получил от владельцев зданий 24 млн рублей, которые должен был передать чиновниками в исполком Казани. Муниципальные служащие, в свою очередь, за незаконное вознаграждение должны были оформить необходимые документы.

В своем ходатайстве следователь заявил, что у арестованного не имеется медицинских противопоказаний для содержания под стражей. Защита с этим не согласилась, заявив что у них на руках есть медицинские документы с диагнозом Хайруллина. В связи с этим, защита попросила у суда удалить из-за прессу, так как будут оглашены сведения составляющих медицинскую тайну.

Суд согласился с доводами и удалил СМИ, пустив в зал журналистов на оглашение решения.

«Со здоровьем плохо, ребята. Я бывший военный офицер, мне не привыкать сталкиваться со сложными ситуациями, но боюсь как бы здоровье не подкачало. Улюкаев Чехова читает, а я Шукшина», — заявил в разговоре с прессой Надыр Хайруллин, продемонстрировав книгу Василия Шукшина.