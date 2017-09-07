Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Заявление Далай-ламы о России вызвало бурю эмоций в Рунете
Твин Пикс глазами психиатра
Девушка из бедной семьи, ставшая женой князя Монако (фото)
Арестованный Улюкаев: бойтесь данайцев, приносящих колбайцев
Поклонская: Жириновский продолжает удивлять ходом своих мыслей
«Афганский капкан» Что скрывают США под новой военной стратегией?
СМИ: отец ивантеевского стрелка удивил реакцией на поступок сына
СМИ: Госдеп США не хочет ответных мер от России
«ЗИЛ Брежнева» продают за 54 млн рублей
Как оформить ДТП без ошибок: инструкция
Кабаева подчеркнула фигуру белым платьем с декольте - СМИ
СМИ о том, как ход Путина изменил речь Порошенко
В моду вошел цвет под названием «ром и масло» (фото)
Как сейчас живет Гуф и с кем встречается
Меха и мини-платье: Волочкова пришла в УВД в откровенном виде
Сотня "убийц танков" РФ встревожила Запад – СМИ
Захватившего заложников в банке бизнесмена посадили на 12 лет
Россиянин придумал новый способ продажи квартир
Фоторепортажи
18Последствия урагана «Харви» в Техасе
10Акупунктура для собак и кошек
11:31 (мск), источник: ИА Татар-информ

В Казани суд продлил арест гендиректору «Мойдодыр-Казань»

Депутата Казанской городской Думы Надыра Хайруллина подозревают в передаче взятки.

Источник: AP 2017

(Казань, 7 сентября, «Татар-информ»). Советский районный суд Казани продлил срок ареста генеральному директору ООО «Мойдодыр-Казань», депутату Казгордумы Надыру Хайруллину. Он пробудет под стражей до 10 октября.

По версии следствия, с 2009 года по 2011 год на земельных участках, предназначенных для размещения индивидуального жилого дома, были возведены объекты, которые на самом деле представляли из себя многоквартирные дома. Чтобы оформить новостройки, владельцы обратились за помощью к Хайруллину с просьбой оказать содействие в получении разрешения на использование объектов в качестве многоквартирных домов.

В 2014 году, по версии следствия, Хайруллин выступил в роли посредника в передаче взятки. Он получил от владельцев зданий 24 млн рублей, которые должен был передать чиновниками в исполком Казани. Муниципальные служащие, в свою очередь, за незаконное вознаграждение должны были оформить необходимые документы.

В своем ходатайстве следователь заявил, что у арестованного не имеется медицинских противопоказаний для содержания под стражей. Защита с этим не согласилась, заявив что у них на руках есть медицинские документы с диагнозом Хайруллина. В связи с этим, защита попросила у суда удалить из-за прессу, так как будут оглашены сведения составляющих медицинскую тайну.

Суд согласился с доводами и удалил СМИ, пустив в зал журналистов на оглашение решения.

«Со здоровьем плохо, ребята. Я бывший военный офицер, мне не привыкать сталкиваться со сложными ситуациями, но боюсь как бы здоровье не подкачало. Улюкаев Чехова читает, а я Шукшина», — заявил в разговоре с прессой Надыр Хайруллин, продемонстрировав книгу Василия Шукшина.

Тем не менее, суд не усмотрел достаточных оснований, в том числе и медицинского характера, для изменения меры пресечения.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Комментарии
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Комментировать
Рустам Минниханов: «Бюджет для муниципалитетов сформирован без дефицита»
СК просит арестовать ученика, устроившего стрельбу в школе
Абэ призвал Путина «поставить точку» и заключить мирный договор
Улюкаев ответил словами Вергилия на вопрос о Сечине
Киев раскритиковал ФРГ за предложение отменить санкции против РФ
Сбербанк посулил россиянам ставку по ипотеке ниже 10 процентов
Госдума рассмотрит законопроект о лишении водительских прав за содержание в крови 0,3 промилле алкоголя
Ученые предупредили о последствиях мощной вспышки на Солнце
Спорт
Квалификация ЧМ: Англия стала ближе к России Сентябрьские отборочные игры определили еще пятерых финалистов ЧМ-2018
Авто
Фото дня: взлетевшая из-под КАМАЗа крышка люка пробила «Жигули» Удивительным образом водитель легковушки не пострадал
Hi-Tech
Мошенники атакуют пользователей MasterCard Пользователей пластиковых карт по всему миру предупреждают о новой волне мошенничества. Пока речь идет о картах платежной системы Mastercard
Кино
Павел Прилучный поддержал супругу на съемках сериала Агата Муцениеце играет одну из главных ролей в новом остросюжетном детективе
Недвижимость
Пенсионеров обяжут нотариально удостоверять сделки по квартире
Известного астролога отправили в колонию за аферу с квартирами
Половину подмосковных дач нельзя продать даже со скидкой
Интерьер: маленький и стильный лофт в районе Аэропорт
Леди
В моду вошли «сломанные» каблуки Чтобы не растеряться в магазине, внимательно изучи самые актуальные обувные тренды с показов сезона Осень-Зима 2017
Дети
Маленькая красавица-дочь Екатерины Климовой умилила соцсети Артистка опубликовала редкий снимок девочки.
Все о ремонте
Интерьер недели: дизайн трешки в московской «сталинке»
Как сделать 3 комнаты и кухню на 54 метрах: реальный пример
Раковина для ванной: 11 идей для любого интерьера
10 бюджетных способов создать интерьер «как с обложки»
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь