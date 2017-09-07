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11:26 (мск), источник: ГТРК «Кубань»

Фугас обнаружили в станице Выселки Краснодарского края

На данный момент в ожидании сапера оцеплена рыночная площадь станицы.

Источник: ГТРК «Кубань»

В районе железнодорожного переезда на стройке дороги 15-летний подросток обнаружил некий предмет, который отнес к матери на рынок, сообщают очевидцы. По предварительной информации, обнаруженный предмет оказался неразорвавшимся снарядом времен ВОВ.

На данный момент рынок закрыт для посетителей, территория оцеплена. Ожидается приезд саперов из Ростова-на-Дону.

Подробности инцидента уточняются.

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