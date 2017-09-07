Фугас обнаружили в станице Выселки Краснодарского края
На данный момент в ожидании сапера оцеплена рыночная площадь станицы.
На данный момент в ожидании сапера оцеплена рыночная площадь станицы.
В районе железнодорожного переезда на стройке дороги 15-летний подросток обнаружил некий предмет, который отнес к матери на рынок, сообщают очевидцы. По предварительной информации, обнаруженный предмет оказался неразорвавшимся снарядом времен ВОВ.
На данный момент рынок закрыт для посетителей, территория оцеплена. Ожидается приезд саперов из
Подробности инцидента уточняются.