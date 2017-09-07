Фугас обнаружили в станице Выселки Краснодарского края

В районе железнодорожного переезда на стройке дороги 15-летний подросток обнаружил некий предмет, который отнес к матери на рынок, сообщают очевидцы. По предварительной информации, обнаруженный предмет оказался неразорвавшимся снарядом времен ВОВ.