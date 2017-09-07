Под Волгоградом задержали банду, пытавшуюся взломать банкомат

Ими оказались 21-летний студент одного из ВУЗов и двое неработающих молодых людей, 23 и 24 лет. Они уже дали признательны показания, пояснив правоохранителям, что хотели вскрыть банкомат, надеясь обнаружить в нем крупную денежную сумму. По данному факту возбуждено уголовное дело по ч.3 ст. 162 УК РФ — «Разбой».

Напомним, 30 августа около 7.15 утра трое неизвестных в рабочем поселке Райгород Светлоярского района проникли в магазин. Угрожая обрезами охотничьих ружей, они заблокировали в торговом зале двоих продавцов, после чего, используя бензорез, попытались вскрыть расположенный в торговом зале банкомат. В это время на пульт частного охранного предприятия поступил сигнала о повреждении терминала и на место ЧП был направлен водитель ЧОПа. Однако он, осмотрел фасад здания, не заметил находившихся внутри преступников. А те, так и не успев вскрыть банкомат, через запасной выход покинули торговую точку и, проехав мимо него, скрылись на автомашине «ВАЗ-2107». Освободившиеся продавцы вызвали полицию.