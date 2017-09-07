Красноярские врачи борются за жизнь женщины с 70% ожогами тела

В Красноярский ожоговый центр доставили 30-летнюю жительницу Кызыла, которую облил бензином и поджег ее супруг. Женщина с ожогами 70% тела находится в крайне тяжелом состоянии. Информацию об этом журналистам рассказали в Краевой клинической больнице.

По данным СУ СК РФ по республике Тыва, инцидент произошел 1 сентября. В тот день между 30-летней женщиной и ее 27-летним супругом произошел серьезный конфликт. Молодой человек решил сжечь свою сожительницу и ее 8-месячного ребенка. Очевидцы случившегося вызвали скорую помощь, а жительницу Тувы доставили в больницу в критическом состоянии. Грудной ребенок при этом получил небольшие ожоги.