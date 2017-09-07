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11:51 (мск), источник: Сибирское агентство новостей - Красноярск

Красноярские врачи борются за жизнь женщины с 70% ожогами тела

Пострадавшую облил бензином и поджег ее супруг из Тувы.

В Красноярский ожоговый центр доставили 30-летнюю жительницу Кызыла, которую облил бензином и поджег ее супруг. Женщина с ожогами 70% тела находится в крайне тяжелом состоянии. Информацию об этом журналистам рассказали в Краевой клинической больнице.

По данным СУ СК РФ по республике Тыва, инцидент произошел 1 сентября. В тот день между 30-летней женщиной и ее 27-летним супругом произошел серьезный конфликт. Молодой человек решил сжечь свою сожительницу и ее 8-месячного ребенка. Очевидцы случившегося вызвали скорую помощь, а жительницу Тувы доставили в больницу в критическом состоянии. Грудной ребенок при этом получил небольшие ожоги.

Позже пострадавшую перевели в Красноярск: в ожоговом центре есть все необходимое для лечения таких тяжело больных пациентов. Каких-либо прогнозов относительно данного случая врачи пока не дают, однако неравнодушные красноярцы могут помочь жительнице Тувы, сдав кровь в краевом центре крови. Помощь пациентке оказали уже почти 15 человек.

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