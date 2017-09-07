В Челябинске вынесли приговор по делу об убийстве в кафе

Воспользовавшийся травматическим пистолетом посетитель признал свою вину частично, но был приговорен к девяти годам в колонии строго режима, сообщили в четверг в судебной инстанции.

— Суд установил, что в ночь на 23 февраля в кафе «Звезда» на проспекте Победы в Челябинске подсудимый в ходе ссоры с другим посетителем выстрелил в него из травматического пистолета, после чего нанес несколько ударов рукоятью пистолета и ногами в область головы, живота и груди, — сообщила консультант Калининского суда Мария Кетова. — Пострадавшего доставили в реанимацию ГКБ № 8, где 24 февраля он скончался от травм, вызвавших отек головного мозга.

При назначении наказания суд в качестве смягчающих обстоятельств учел противоправное поведение потерпевшего, спровоцировавшего конфликт, наличие у подсудимого семьи и его активное содействие раскрытию преступления. Однако с учетом тяжести преступления приговорил его к девяти годам лишения свободы, взыскав пользу родственников погибшего компенсацию в размере 914 тысяч рублей.

По закону за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью со смертельным исходом (часть 4 статьи 111 УК РФ) ему грозило до 15 лет лишения свободы.