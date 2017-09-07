Соучредитель воронежского собрания «Лидер» оказался под следствием за махинации с НДС

Источник: Вести - Воронеж

Предположительно, для хищения денег у государства было использовано ООО «Комбинат хлебопродуктов Калачеевский» и схема с фиктивными расценками на строительство и приобретение сырья, находящегося в обороте, сообщает «Коммерсантъ-Черноземья». Незаконный возврат был произведён несколько лет назад. Его обнаружили сотрудники Федеральной налоговой службы и попытались через доначисление добиться возврата денег, но неудачно.

Силовики с весны 2017 года расследовали дело о мошенничестве с НДС. Гендиректор компании «Комбинат хлебопродуктов Калачеевский» с того времени находится в СИЗО.