Соучредитель воронежского собрания «Лидер» оказался под следствием за махинации с НДС
Силовики задержали 5 сентября бывшего владельца воронежского агрохолдинга «Белстар-агро» Григория Федякова. Его заподозрили в мошенничестве с НДС на 34 млн рублей.
Силовики задержали 5 сентября бывшего владельца воронежского агрохолдинга «Белстар-агро» Григория Федякова. Его заподозрили в мошенничестве с НДС на 34 млн рублей.
Предположительно, для хищения денег у государства было использовано ООО «Комбинат хлебопродуктов Калачеевский» и схема с фиктивными расценками на строительство и приобретение сырья, находящегося в обороте, сообщает «Коммерсантъ-Черноземья». Незаконный возврат был произведён несколько лет назад. Его обнаружили сотрудники Федеральной налоговой службы и попытались через доначисление добиться возврата денег, но неудачно.
Силовики с весны 2017 года расследовали дело о мошенничестве с НДС. Гендиректор компании «Комбинат хлебопродуктов Калачеевский» с того времени находится в СИЗО.
По данным издания, в ближайшее время будет решаться вопрос в суде об аресте Григория Федякова. Он продолжает оставаться одним из соучредителей гражданского собрания «Лидер». При этом у Федякова больше нет бизнеса в Воронежской области, хотя он не так давно возглавлял крупный холдинг «Белстар-агро» с хлебозаводами и макаронной фабрикой. Но предприятия холдинга обанкротились