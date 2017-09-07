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11:54 (мск), источник: Вести - Воронеж

Соучредитель воронежского собрания «Лидер» оказался под следствием за махинации с НДС

Силовики задержали 5 сентября бывшего владельца воронежского агрохолдинга «Белстар-агро» Григория Федякова. Его заподозрили в мошенничестве с НДС на 34 млн рублей.

Источник: Вести - Воронеж

Предположительно, для хищения денег у государства было использовано ООО «Комбинат хлебопродуктов Калачеевский» и схема с фиктивными расценками на строительство и приобретение сырья, находящегося в обороте, сообщает «Коммерсантъ-Черноземья». Незаконный возврат был произведён несколько лет назад. Его обнаружили сотрудники Федеральной налоговой службы и попытались через доначисление добиться возврата денег, но неудачно.

Силовики с весны 2017 года расследовали дело о мошенничестве с НДС. Гендиректор компании «Комбинат хлебопродуктов Калачеевский» с того времени находится в СИЗО.

По данным издания, в ближайшее время будет решаться вопрос в суде об аресте Григория Федякова. Он продолжает оставаться одним из соучредителей гражданского собрания «Лидер». При этом у Федякова больше нет бизнеса в Воронежской области, хотя он не так давно возглавлял крупный холдинг «Белстар-агро» с хлебозаводами и макаронной фабрикой. Но предприятия холдинга обанкротились из-за долгов перед банками по кредитам.

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