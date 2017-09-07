В Уральске мать троих детей умерла от отравления мантами
В Уральске 46-летняя женщина скончалась от отравления мантами.
В Уральске 46-летняя женщина скончалась от отравления мантами.
В Уральске 46-летняя женщина скончалась от отравления мантами, которые она поела в одном из городских кафе, пишет «Уральская неделя».
В ДВД ЗКО сообщили, что мать с тремя детьми получили отправление в одном из кафе города. Старшая дочь отказалась есть. Ребенку показалось, что манты испорчены.
Мама от отравления скончалась на месте от токсического шока.
Приехавшая на вызов, констатировала смерть 46-летней жительницы Уральска.
Все трое детей были доставлены в областную инфекционную больницу в отделение реанимации с предварительным диагнозом «острый гастроэнтероколит.
Расследованием отравления детей погибшей занимается ювенальная полиция.
Cальмонеллез — острая кишечная инфекция животных и человека, вызываемая различного вида бактериями рода Salmonella.