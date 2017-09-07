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11:58 (мск), источник: Nur.kz

В Уральске мать троих детей умерла от отравления мантами

В Уральске 46-летняя женщина скончалась от отравления мантами.

Источник: Nur.kz

В Уральске 46-летняя женщина скончалась от отравления мантами, которые она поела в одном из городских кафе, пишет «Уральская неделя».

В ДВД ЗКО сообщили, что мать с тремя детьми получили отправление в одном из кафе города. Старшая дочь отказалась есть. Ребенку показалось, что манты испорчены.

Мама от отравления скончалась на месте от токсического шока.

Приехавшая на вызов, констатировала смерть 46-летней жительницы Уральска.

Все трое детей были доставлены в областную инфекционную больницу в отделение реанимации с предварительным диагнозом «острый гастроэнтероколит.

Расследованием отравления детей погибшей занимается ювенальная полиция.

Cальмонеллез — острая кишечная инфекция животных и человека, вызываемая различного вида бактериями рода Salmonella.

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