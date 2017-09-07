Для пострадавших от взрыва газа в Новосибирске развернули пункт временного размещения, об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС по НСО.

«На автобусе люди будут доставлены в подготовленный ПВР, организованный на базе школы. Всего в доме проживали 23 человека, в том числе 8 детей. Психологи МЧС России оказывают помощь жильцам», — рассказали в МЧС.

Поврежденный взрывом дом сейчас оцеплен и охраняется полицией, на месте ЧП ведется разбор завалов.