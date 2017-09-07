Для пострадавших от взрыва газа в Новосибирске развернули пункт временного размещения
Психологи оказывают помощь жильцам разрушенного дома, рассказали в МЧС.
Психологи оказывают помощь жильцам разрушенного дома, рассказали в МЧС.
Для пострадавших от взрыва газа в Новосибирске развернули пункт временного размещения, об этом сообщает
«На автобусе люди будут доставлены в подготовленный ПВР, организованный на базе школы. Всего в доме проживали 23 человека, в том числе 8 детей. Психологи МЧС России оказывают помощь жильцам», — рассказали в МЧС.
Поврежденный взрывом дом сейчас оцеплен и охраняется полицией, на месте ЧП ведется разбор завалов.
Напомним, примерно в 13:16 в доме по адресу: ул. Сеченова, 15 произошел взрыв газового баллона в многоквартирном двухэтажном доме. Горения не было. Пострадали две женщины. Частично разрушены межкомнатные перегородки в одной квартире и двери четырех квартир. На ликвидацию последствий ЧП задействовано 48 человек и 14 единиц техники.