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11:49 (мск), источник: Om1.ru

Главному охотинспектору Омской области Данилову удалось избежать обвинений в браконьерстве

Спустя полгода, силовики тихо закрыли уголовное дело по факту скандальной охоты в Колосовском районе. Эксперты отрицают, что в вещах директора управления по охране животного мира была рысь.

Уголовное дело, фигурантом которого чуть не стали директора БУ «Управление охраны животного мира» Виктор Данилов и его зять Владимир Третьяков было тихо закрыто. Об этом сегодня, 7 сентября 2017 года сообщили «Коммерческие вести».

Издание сделало специальный запрос о ходе расследования, в итоге выяснилось, что уголовное дело давно прекращено.

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Напомним, инцидент произошел в охотугодьях Колосовского района 23 февраля текущего года. Группа местных охотников, среди которых был местный житель Владимир Майберг, остановила двух человек, несшихся по колее на снегоходах. В ходе осмотра их вещей выяснилось, что в одном из рюкзаков находилась шкура убитого животного, причем охотники заподозрили, что это рысь.
Одним из задержанных оказался главный охотинспектор Омской области Данилов, вторым — его близкий родственник Третьяков.

Все происходящее охотники сняли на телефон, а видео потом выложили в сеть, потребовав провести проверку. Более того, они даже возили к месту предполагаемой охоты силовиков, чтобы те могли взять образцы биологических следов убитого животного. В семи километрах от деревни Тоскино были изъяты образцы крови и куски шерсти, после чего все это было оправлено на экспертизу.
После попадания ролика в Сеть разразился грандиозный скандал, отреагировать на который вынужден был и губернатор Виктор Назаров. Тем не менее проверка ничего не дала и полиция тихо прикрыла уголовное дело.

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Любовь Аксенова, заместитель начальника УМВД по Омской области:

 — Согласно заключениям биологических экспертиз по клочку шерсти и образцам крови, изъятым на месте происшествия, шерсть принадлежит представителям крупного рогатого скота (лось, косуля и другие), а кровь — семейству кошачьих (лесная кошка, дикая кошка, рысь и другие), но установить точно подвид не представляется возможным.

Как отмечают полицейские, исследование видео, на котором охотники открывают рюкзак, находившийся на снегоходе Данилова, также ни к чему не привели. Привлеченный к исследованию профессор-биолог установил, что выглядывающий фрагмент шкуры не может принадлежать рыси, так как на шкуре отсутствуют характерные цвето-видовые признаки.

При этом фамилию «профессора-биолога», давшего это заключение, полицейские не называют.

В итоге уголовное дело решили закрыть за отсутствием состава преступления. Прокуратура против прекращения уголовного дела не возражала.

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