Бойцовская собака напала на иркутянку в подъезде
Устанавливаются владелец терьера и причины оставления его на длительное время без присмотра.
Устанавливаются владелец терьера и причины оставления его на длительное время без присмотра.
Иркутская полиция разбирается в обстоятельствах происшествия с бойцовской собакой. Об этом сообщает
Инцидент произошёл вечером 4 сентября в одном из подъездов дома по улице Конева в Иркутске. Около 22:00 полицейским по телефону сообщили о гибели стаффордширского терьера.
Во время предварительного разбирательства участковый установил, что бойцовская собака могла скончаться от удара топором. По предварительной информации, до гибели животное вело себя агрессивно, и напало на одну из жительниц многоэтажки.
Сейчас полицейские проводят проверку: устанавливаются владелец терьера и причины оставления его на длительное время без присмотра. Также рассматривается вопрос о квалификации действий гражданина как жестокое обращение с животными.