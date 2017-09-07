Бойцовская собака напала на иркутянку в подъезде

Иркутская полиция разбирается в обстоятельствах происшествия с бойцовской собакой. Об этом сообщает пресс-служба регионального МВД.

Инцидент произошёл вечером 4 сентября в одном из подъездов дома по улице Конева в Иркутске. Около 22:00 полицейским по телефону сообщили о гибели стаффордширского терьера.

Во время предварительного разбирательства участковый установил, что бойцовская собака могла скончаться от удара топором. По предварительной информации, до гибели животное вело себя агрессивно, и напало на одну из жительниц многоэтажки.