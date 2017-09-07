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12:32 (мск), источник: АиФ Иркутск

Бойцовская собака напала на иркутянку в подъезде

Устанавливаются владелец терьера и причины оставления его на длительное время без присмотра.

Иркутская полиция разбирается в обстоятельствах происшествия с бойцовской собакой. Об этом сообщает пресс-служба регионального МВД.

Инцидент произошёл вечером 4 сентября в одном из подъездов дома по улице Конева в Иркутске. Около 22:00 полицейским по телефону сообщили о гибели стаффордширского терьера.

Во время предварительного разбирательства участковый установил, что бойцовская собака могла скончаться от удара топором. По предварительной информации, до гибели животное вело себя агрессивно, и напало на одну из жительниц многоэтажки.

Сейчас полицейские проводят проверку: устанавливаются владелец терьера и причины оставления его на длительное время без присмотра. Также рассматривается вопрос о квалификации действий гражданина как жестокое обращение с животными.

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