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11:56 (мск), источник: Вести - Новосибирск

Молодой человек упал на рельсы в метро в Новосибирске

Сотрудники полиции достали молодого человека с рельсов, он жив, рассказали «Вестям» в МВД.

Молодой человек упал на рельсы в метро в Новосибирске, данную информацию «Вестям» подтвердили в пресс-службе ГУ МВД по НСО.

Молодой человек упал на рельсы на станции метро Площадь Ленина, он остался жив. В настоящий момент с рельсов его доставили полицейские. Подробная информация уточняется.

По словам очевидцев в сообществе новосибирской службы эвакуации «АСТ-54», пострадавший спрыгнул на рельсы и пошёл навстречу приближающемуся поезду.

Вход на станцию метро закрыт.

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