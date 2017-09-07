Молодой человек упал на рельсы в метро в Новосибирске, данную информацию «Вестям» подтвердили в пресс-службе ГУ МВД по НСО.

Молодой человек упал на рельсы на станции метро Площадь Ленина, он остался жив. В настоящий момент с рельсов его доставили полицейские. Подробная информация уточняется.

По словам очевидцев в сообществе новосибирской службы эвакуации «АСТ-54», пострадавший спрыгнул на рельсы и пошёл навстречу приближающемуся поезду.