Молодой человек упал на рельсы в метро в Новосибирске
Сотрудники полиции достали молодого человека с рельсов, он жив, рассказали «Вестям» в МВД.
Сотрудники полиции достали молодого человека с рельсов, он жив, рассказали «Вестям» в МВД.
Молодой человек упал на рельсы в метро в Новосибирске, данную информацию «Вестям» подтвердили в
Молодой человек упал на рельсы на станции метро Площадь Ленина, он остался жив. В настоящий момент с рельсов его доставили полицейские. Подробная информация уточняется.
По словам очевидцев в сообществе новосибирской службы эвакуации «АСТ-54», пострадавший спрыгнул на рельсы и пошёл навстречу приближающемуся поезду.
Вход на станцию метро закрыт.