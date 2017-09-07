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12:02 (мск), источник: Новый Калининград

В Янтарном подросток обокрал кассу по продаже экскурсионных туров

Возбуждено уголовное дело.

В Янтарном полиция раскрыла кражу денежных средств из кассы по продаже экскурсионных туров. Об этом корреспонденту «Нового Калининграда» сообщили в пресс-службе областного УМВД в четверг.

Полицейские по подозрению в совершении преступления задержали 16-летнего жителя поселка Янтарный к краже. По данным полиции, в течение суток юноша, взломав рольставни на окне, дважды проник в помещение кассы по продаже экскурсионных туров и похитил оттуда денежные средства. Сумма ущерба составила 28 тысяч рублей.

В отношении подростка возбуждено уголовное дело. Ему грозит до 5 лет лишения свободы.

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