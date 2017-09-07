В Янтарном подросток обокрал кассу по продаже экскурсионных туров

В Янтарном полиция раскрыла кражу денежных средств из кассы по продаже экскурсионных туров. Об этом корреспонденту «Нового Калининграда» сообщили в пресс-службе областного УМВД в четверг.

Полицейские по подозрению в совершении преступления задержали 16-летнего жителя поселка Янтарный к краже. По данным полиции, в течение суток юноша, взломав рольставни на окне, дважды проник в помещение кассы по продаже экскурсионных туров и похитил оттуда денежные средства. Сумма ущерба составила 28 тысяч рублей.