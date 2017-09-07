Видео последствий взрыва баллона опубликовано в Сети

Газовый баллон взорвался в жилом двухэтажном доме, сообщение об этом поступило в оперативную службу МЧС в 13.16, рассказал начальник пресс-службы ГУ МЧС по региону Павел Винаков.

На место немедленно были отправлены пожарные и спасательные подразделения Горения в доме не было. Согласно оперативным данным, частично разрушены межкомнатные перегородки в одной квартире и двери четырех квартир. От ударной волны в доме выбило стекла и обрушило кровлю.

Пожарные эвакуировали 14 человек, среди них трое детей. Сотрудники МЧС и городские спасатели провели разведку на наличие людей во всем жилом доме, который оцепили совместно с полицией. Погибших нет, но не обошлось без раненых. По предварительным данным, пострадали двое жильцов. Одна женщина получила перелом грудной клетки и госпитализирована в тяжелом состоянии, второй пострадавший от госпитализации отказался.

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