Видео последствий взрыва баллона опубликовано в Сети
МЧС опубликовало видеоролик, в котором показаны последствия взрыва газового баллона, произошедшего днем 7 сентября в одном из жилых домов Новосибирска.
МЧС опубликовало видеоролик, в котором показаны последствия взрыва газового баллона, произошедшего днем 7 сентября в одном из жилых домов Новосибирска.
Газовый баллон взорвался в жилом двухэтажном доме, сообщение об этом поступило в оперативную службу МЧС в 13.16, рассказал начальник
На место немедленно были отправлены пожарные и спасательные подразделения Горения в доме не было. Согласно оперативным данным, частично разрушены межкомнатные перегородки в одной квартире и двери четырех квартир. От ударной волны в доме выбило стекла и обрушило кровлю.
Пожарные эвакуировали 14 человек, среди них трое детей. Сотрудники МЧС и городские спасатели провели разведку на наличие людей во всем жилом доме, который оцепили совместно с полицией. Погибших нет, но не обошлось без раненых. По предварительным данным, пострадали двое жильцов. Одна женщина получила перелом грудной клетки и госпитализирована в тяжелом состоянии, второй пострадавший от госпитализации отказался.
Сейчас на месте работают пожарные и спасатели, скорая помощь, служба газа и полиция. Кроме того, с жителями работают психологи МЧС. На ликвидацию последствий ЧП задействовано 48 человек и 14 единиц техники.