МВД: новости о задержании Олега Чуркина не соответствуют действительности
В ФСБ комментировать информацию отказались.
В ФСБ комментировать информацию отказались.
Новости о задержании начальника краевого управления ГИБДД Олега Чуркина не соответствуют действительности.
Об этом корреспонденту «АиФ-Прикамье» сообщили в ГУ МВД России по Пермскому краю.
Информация о том, что Олега Чуркина задержали при получении взятки, появилась в некоторых пермских СМИ 7 сентября. В краевом УФСБ опровергли информацию о задержании силовика. «АиФ-Прикамье» также сообщили, что никаких действий в отношении Олега Чурикина службой не производится.
Напомним, ранее пермские СМИ сообщали о том, что Олег Чуркин отправлен в отставку. Подтверждения этой информации в официальных источниках также нет.