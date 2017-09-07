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12:20 (мск), источник: АиФ Прикамье

МВД: новости о задержании Олега Чуркина не соответствуют действительности

В ФСБ комментировать информацию отказались.

Источник: Reuters

Новости о задержании начальника краевого управления ГИБДД Олега Чуркина не соответствуют действительности.

Об этом корреспонденту «АиФ-Прикамье» сообщили в ГУ МВД России по Пермскому краю.

Информация о том, что Олега Чуркина задержали при получении взятки, появилась в некоторых пермских СМИ 7 сентября. В краевом УФСБ опровергли информацию о задержании силовика. «АиФ-Прикамье» также сообщили, что никаких действий в отношении Олега Чурикина службой не производится.

Напомним, ранее пермские СМИ сообщали о том, что Олег Чуркин отправлен в отставку. Подтверждения этой информации в официальных источниках также нет.

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