МВД: новости о задержании Олега Чуркина не соответствуют действительности

Источник: Reuters

Новости о задержании начальника краевого управления ГИБДД Олега Чуркина не соответствуют действительности.

Об этом корреспонденту «АиФ-Прикамье» сообщили в ГУ МВД России по Пермскому краю.

Информация о том, что Олега Чуркина задержали при получении взятки, появилась в некоторых пермских СМИ 7 сентября. В краевом УФСБ опровергли информацию о задержании силовика. «АиФ-Прикамье» также сообщили, что никаких действий в отношении Олега Чурикина службой не производится.