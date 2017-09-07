Экс-начальника крымского порта оштрафовали на пять миллионов рублей
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 сен — РИА Новости, Виктор Лященко.
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 сен — РИА Новости, Виктор Лященко.
Волков признан виновным в получении взятки в крупном размере.
«Приняв во внимание все доводы следствия, суд назначил Волкову наказание в виде 7 лет лишения свободы, которое применено условно, со штрафом в размере 5 млн рублей. Приговор вступил в законную силу», — говорится в сообщении.
Следствие и суд установили, что в апреле этого года Волков получил от коммерческого директора одной из фирм взятку около 170 тысяч рублей за организацию ускоренной перевалки каботажного груза в Керченском торговом порту и предоставлении иных льготных условий.
После получения взятки начальник порта был задержан сотрудниками ФСБ.