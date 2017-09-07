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12:38 (мск), источник: РИА Новости

Экс-начальника крымского порта оштрафовали на пять миллионов рублей

СИМФЕРОПОЛЬ, 7 сен — РИА Новости, Виктор Лященко. Экс-директор Керченского торгового порта Владимир Волков приговорен к семи годам лишения свободы условно и штрафу в 5 миллионов рублей, сообщает крымское главное следственное управление СК РФ.

Волков признан виновным в получении взятки в крупном размере.

«Приняв во внимание все доводы следствия, суд назначил Волкову наказание в виде 7 лет лишения свободы, которое применено условно, со штрафом в размере 5 млн рублей. Приговор вступил в законную силу», — говорится в сообщении.

Следствие и суд установили, что в апреле этого года Волков получил от коммерческого директора одной из фирм взятку около 170 тысяч рублей за организацию ускоренной перевалки каботажного груза в Керченском торговом порту и предоставлении иных льготных условий.

После получения взятки начальник порта был задержан сотрудниками ФСБ.

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