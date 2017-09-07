Южноуральца оштрафовали за незаконные проповеди
Житель Миасса распространял книги и видеоролики турецкой религиозной группы.
Житель Миасса распространял книги и видеоролики турецкой религиозной группы.
Житель Миасса приговорён к штрафу в 30 тысяч рублей за незаконную миссионерскую деятельность, сообщают в
Установлено, что мужчина являлся членом международного объединения «Союз Мирового Братства», центр которого находится в Турции. Южноуралец распространял информацию об учении этой религиозной организации, используя книги, брошюры и видеоролики.
«Свою миссионерскую деятельность житель Миасса осуществлял без наличия решения общего собрания религиозной группы о предоставлении ему соответствующих полномочий, без уведомления в письменной форме органа, уполномоченного принимать решение о государственной регистрации религиозной организации по месту осуществления деятельности религиозной группы», — рассказали в прокуратуре.
Напомним, ранее миссионерский отдел Челябинский епархии заявил о том, что деятельность «Союза Мирового Братства» может быть направлена на подготовку массового самоубийства последователей.