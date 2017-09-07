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13:17 (мск), источник: АиФ Нижний Новгород

Более 13 миллионов долларов вывели нижегородцы в Белиз и Казахстан

Как сообщает пресс-служба Приволжского таможенного Управления, сотрудниками Приволжской оперативной таможни возбуждено два уголовных дела по фактам перевода валюты в особо крупном размере на счета нерезидентов с использованием подложных документов.

Источник: AP 2017

Две нижегородские фирмы (предположительно фирмы-однодневки, созданные для проведения преступных операций) действовали по одной схеме. Директора этих фирм заключили контракты с иностранными компаниями на поставку товаров на крупную сумму денег.

В первом случае — с фирмой из Белиза на поставку кабелей, щитов, диодных лент и др. на сумму 10 967 510 долларов США. В итоге нерезиденту было перечислено 6 597 810 долларов США (492 999 149 российских рублей).

Во втором случае — с компанией из Казахстана на поставку строительно-монтажного оборудования различного наименования на общую сумму 7 609 740 долларов США. За товар по контракту нерезиденту перечислено 6 407 545 долларов США (493 706 275 российских рублей).

Информация о ввозе на территорию Российской Федерации товаров по контракту и о возврате денежных средств в обоих случаях отсутствует.

1 сентября 2017 года Приволжской оперативной таможней возбуждено сразу два уголовных дела в отношении неустановленных лиц по признакам состава преступления, ответственность за которое предусмотрена п. «а» ч. 3 ст. 193.1 УК РФ («совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте на банковские счета нерезидента с представлением кредитной организации, обладающей полномочиями агента валютного контроля, документов, связанных с проведением таких операций и содержащих заведомо недостоверные сведения об основаниях, целях и назначении перевода, в особо крупном размере»). Наказание по данной статье — лишение свободы на срок от пяти до десяти лет со штрафом в размере до одного миллиона рублей.

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