Более 13 миллионов долларов вывели нижегородцы в Белиз и Казахстан

Источник: AP 2017

Две нижегородские фирмы (предположительно фирмы-однодневки, созданные для проведения преступных операций) действовали по одной схеме. Директора этих фирм заключили контракты с иностранными компаниями на поставку товаров на крупную сумму денег.

В первом случае — с фирмой из Белиза на поставку кабелей, щитов, диодных лент и др. на сумму 10 967 510 долларов США. В итоге нерезиденту было перечислено 6 597 810 долларов США (492 999 149 российских рублей).

Во втором случае — с компанией из Казахстана на поставку строительно-монтажного оборудования различного наименования на общую сумму 7 609 740 долларов США. За товар по контракту нерезиденту перечислено 6 407 545 долларов США (493 706 275 российских рублей).

Информация о ввозе на территорию Российской Федерации товаров по контракту и о возврате денежных средств в обоих случаях отсутствует.