Более 13 миллионов долларов вывели нижегородцы в Белиз и Казахстан
Как сообщает
Как сообщает
Две нижегородские фирмы (предположительно
В первом случае — с фирмой из Белиза на поставку кабелей, щитов, диодных лент и др. на сумму 10 967 510 долларов США. В итоге нерезиденту было перечислено 6 597 810 долларов США (492 999 149 российских рублей).
Во втором случае — с компанией из Казахстана на поставку
Информация о ввозе на территорию Российской Федерации товаров по контракту и о возврате денежных средств в обоих случаях отсутствует.
1 сентября 2017 года Приволжской оперативной таможней возбуждено сразу два уголовных дела в отношении неустановленных лиц по признакам состава преступления, ответственность за которое предусмотрена п. «а» ч. 3 ст. 193.1 УК РФ («совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте на банковские счета нерезидента с представлением кредитной организации, обладающей полномочиями агента валютного контроля, документов, связанных с проведением таких операций и содержащих заведомо недостоверные сведения об основаниях, целях и назначении перевода, в особо крупном размере»). Наказание по данной статье — лишение свободы на срок от пяти до десяти лет со штрафом в размере до одного миллиона рублей.