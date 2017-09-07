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12:55 (мск), источник: VN.ru

Ядовитым спиртом торговала женщина на станции Барабинск

В Новосибирской области транспортные полицейские, сделав контрольную закупку, 7 сентября задержали женщину, торговавшую ядовитым спиртовым суррогатом неподалеку от железнодорожного вокзала станции Барабинск.

Сотрудники линейного отдела (ЛО) МВД России на станции Барабинск получили информацию о том, что жительница города Татарска, проживающая рядом с железнодорожным вокзалом, торгует спиртом. Полицейские задержали женщину в ходе проведения проверочной закупки.

Стражи порядка обнаружили в доме у подозреваемой около 2 литров спиртосодержащей жидкости. Об этом сообщила пресс-служба УТ МВД России по СФО. Образцы изъятого товара были направлены на экспертизу, которая показала, что 44-летняя подозреваемая сбывала продукцию — жидкость на основе этилового спирта, непригодного для производства алкогольной продукции и включенного в список ядовитых веществ. Употребление этого суррогата в пищевых целях опасно для жизни и здоровья потребителей.

В отношении фигурантки возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 234 УК РФ «Незаконный оборот сильнодействующих или ядовитых веществ в целях сбыта».

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