Ядовитым спиртом торговала женщина на станции Барабинск

Сотрудники линейного отдела (ЛО) МВД России на станции Барабинск получили информацию о том, что жительница города Татарска, проживающая рядом с железнодорожным вокзалом, торгует спиртом. Полицейские задержали женщину в ходе проведения проверочной закупки.

Стражи порядка обнаружили в доме у подозреваемой около 2 литров спиртосодержащей жидкости. Об этом сообщила пресс-служба УТ МВД России по СФО. Образцы изъятого товара были направлены на экспертизу, которая показала, что 44-летняя подозреваемая сбывала продукцию — жидкость на основе этилового спирта, непригодного для производства алкогольной продукции и включенного в список ядовитых веществ. Употребление этого суррогата в пищевых целях опасно для жизни и здоровья потребителей.