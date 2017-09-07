В Сочи умерла получившая в ДТП ожоги 90% тела жительница Воронежа

Несмотря на усилия медиков, 28-летняя Кристина умерла в больнице спустя три дня после аварии.

По предварительным данным, в 6:35 на улице Ленина автомобиль BMW столкнулся с движущимся впереди легковушкой «Лада», который в свою очередь врезался в Ford. BMW, в котором ехали шесть человек от 17 до 30 лет — местные жители, а также уроженцы Московской, Пензенской и Воронежской областей, отбросило на металлическое ограждение, сообщили «Кубанские новости».

Иномарка загорелась, и жительница Воронежа была последней, кого достали из охваченной огнём машины. Несмотря на усилия медиков, получившая ожоги 90% тела Кристина Степура умерла в больнице спустя три дня после аварии.

Близкие девушки создали группу помощи Кристине в соцсети в ночь на 4 сентября. Родные Кристины до последнего надеялись, что её удастся спасти и начали сбор средств на операции, в том числе, и по пересадке кожи.