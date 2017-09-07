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13:37 (мск), источник: Вести - Воронеж

В Сочи умерла получившая в ДТП ожоги 90% тела жительница Воронежа

Жительница Воронежа Кристина Степура и пять её товарищей на автомобиле BMW Х6 попали в ДТП в Адлерском районе Сочи ранним утром воскресенья, 3 сентября.

Несмотря на усилия медиков, 28-летняя Кристина умерла в больнице спустя три дня после аварии.

По предварительным данным, в 6:35 на улице Ленина автомобиль BMW столкнулся с движущимся впереди легковушкой «Лада», который в свою очередь врезался в Ford. BMW, в котором ехали шесть человек от 17 до 30 лет — местные жители, а также уроженцы Московской, Пензенской и Воронежской областей, отбросило на металлическое ограждение, сообщили «Кубанские новости».

Иномарка загорелась, и жительница Воронежа была последней, кого достали из охваченной огнём машины. Несмотря на усилия медиков, получившая ожоги 90% тела Кристина Степура умерла в больнице спустя три дня после аварии.

Близкие девушки создали группу помощи Кристине в соцсети в ночь на 4 сентября. Родные Кристины до последнего надеялись, что её удастся спасти и начали сбор средств на операции, в том числе, и по пересадке кожи.

Хоронить Кристину Степура будут в селе Затон Воробьёвского района в субботу, 9 сентября.

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