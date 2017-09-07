В Сочи умерла получившая в ДТП ожоги 90% тела жительница Воронежа
Жительница Воронежа Кристина Степура и пять её товарищей на автомобиле BMW Х6 попали в ДТП в Адлерском районе Сочи ранним утром воскресенья, 3 сентября.
Жительница Воронежа Кристина Степура и пять её товарищей на автомобиле BMW Х6 попали в ДТП в Адлерском районе Сочи ранним утром воскресенья, 3 сентября.
Несмотря на усилия медиков, 28-летняя Кристина умерла в больнице спустя три дня после аварии.
По предварительным данным, в 6:35 на улице Ленина автомобиль BMW столкнулся с движущимся впереди легковушкой «Лада», который в свою очередь врезался в Ford. BMW, в котором ехали шесть человек от 17 до 30 лет — местные жители, а также уроженцы Московской, Пензенской и Воронежской областей, отбросило на металлическое ограждение, сообщили «Кубанские новости».
Иномарка загорелась, и жительница Воронежа была последней, кого достали из охваченной огнём машины. Несмотря на усилия медиков, получившая ожоги 90% тела Кристина Степура умерла в больнице спустя три дня после аварии.
Близкие девушки создали группу помощи Кристине в соцсети в ночь на 4 сентября. Родные Кристины до последнего надеялись, что её удастся спасти и начали сбор средств на операции, в том числе, и по пересадке кожи.
Хоронить Кристину Степура будут в селе Затон Воробьёвского района в субботу, 9 сентября.