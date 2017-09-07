Напавший на учительницу в Ивантеевке школьник раскаялся и просит прощения

Источник: РИА "Новости"

Москва. 7 сентября. INTERFAX.RU — Напавший на учительницу учащийся школы № 1 в подмосковной Ивантеевке, подозреваемый в хулиганстве, раскаивается в содеянном и просит прощения у потерпевших, сообщил журналистам его адвокат Виктор Запрудский.

«Он сожалеет о случившемся и просит прощения у потерпевших. Он сам не может это передать, так как находится в изоляторе», — сказал Запрудский в Басманном суде Москвы в четверг.

По его словам, никаких конфликтов в семье подростка не было.

«Никаких конфликтов, как пишут некоторые СМИ, не было. Сейчас некие люди ведут от имени моего подзащитного страницу в соцсетях, мы добьемся ее закрытия. Я не понимаю, какой “пятой колонне” это может быть интересно», — сказал защитник.

Защитник добавил, что будет просить меру пресечения в виде домашнего ареста.

«Ему пока не предъявлено обвинение. Будем просить домашний арест, чтобы он в дальнейшем обучался на дому», — сказал Запрудский.

Адвокат добавил, что родители подростка будут выплачивать ущерб за моральный и физический вред, а также готовы принести извинения потерпевшим.

В ближайшее время, Басманный суд Москвы решит вопрос об избрании меры пресечения подростку. Следственный комитет просит арестовать школьника до 5 ноября.

Между тем накануне в СК сообщили, что действия 15-летнего подростка следствие квалифицировало по статье покушение на убийство (ст. 30, ч.2 ст. 105 УК РФ).

По данным СК, ученик девятого класса выстрелил в сторону учительницы из пневматического оружия, а затем ударил ее топором по голове. В рамках расследования изъяты вещественные доказательства, среди которых и орудия преступления.