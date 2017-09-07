Полицейский на служебном автомобиле насмерть сбил мотоциклиста в Москве

В случае установления вины сотрудника полиции, он будет уволен из органов внутренних дел по отрицательным мотивам и понесет наказание в соответствии с законодательством. Также к строгой дисциплинарной ответственности будут привлечены его непосредственные руководители.

Пресс-служба подмосковного главка полиции