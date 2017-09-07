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13:17 (мск), источник: Интерфакс

Полицейский на служебном автомобиле насмерть сбил мотоциклиста в Москве

Москва. 7 сентября. INTERFAX.RU — Мотоциклист погиб в результате столкновения с автомобилем под управлением полицейского на Можайском шоссе в Москве. Об этом сообщили «Интерфаксу» в четверг в пресс-службе подмосковного главка полиции.

«6 сентября на пересечении Можайского шоссе и улицы Витебская сотрудник полиции, управляя служебным автомобилем марки “Форд”, столкнулся с мотоциклом “Хонда”. В результате ДТП мотоциклист погиб на месте, полицейский получил травмы различной степени тяжести и был госпитализирован в медицинское учреждение», — говорится в сообщении.

В главке отметили, что по данному факту проводится проверка.

В случае установления вины сотрудника полиции, он будет уволен из органов внутренних дел по отрицательным мотивам и понесет наказание в соответствии с законодательством. Также к строгой дисциплинарной ответственности будут привлечены его непосредственные руководители.
Пресс-служба подмосковного главка полиции
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