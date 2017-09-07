Полицейский на служебном автомобиле насмерть сбил мотоциклиста в Москве

«6 сентября на пересечении Можайского шоссе и улицы Витебская сотрудник полиции, управляя служебным автомобилем марки “Форд”, столкнулся с мотоциклом “Хонда”. В результате ДТП мотоциклист погиб на месте, полицейский получил травмы различной степени тяжести и был госпитализирован в медицинское учреждение», — говорится в сообщении.
В главке отметили, что по данному факту проводится проверка.
В случае установления вины сотрудника полиции, он будет уволен из органов внутренних дел по отрицательным мотивам и понесет наказание в соответствии с законодательством. Также к строгой дисциплинарной ответственности будут привлечены его непосредственные руководители.
Пресс-служба подмосковного главка полиции