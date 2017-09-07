Поджигателя «Космоса» проверят на вменяемость

Поджигателя ККТ «Космос» Дениса Мурашова отправят на психиатрическую экспертизу. Сроки проведения исследования в региональном следственном управлении СКР не уточняют. По данным СМИ, оно состоится до конца сентября.

«Надо допросить родственников, друзей, собрать первичный материал», — добавил официальный представитель СУ СКР Александр Шульга.

4 сентября 2017 года 39-летний ирбитчанин за рулем УАЗа на полной скорости въехал во входную группу «Космоса», а затем поджег авто. С машины огонь перекинулся на здание. Мужчину задержали спустя некоторое время, после того, как он обратился в больницу с жалобами на ожоги.

По имеющимся данным, Мурашов состоит на учете у психиатра. По одной из версий, он совершил преступление в качестве протеста против выхода фильма «Матильда».