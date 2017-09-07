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14:18 (мск), источник: РИА Новости

В Петербурге мальчика-инвалида попросили покинуть парк аттракционов

С. -ПЕТЕРБУРГ, 7 сен — РИА Новости. Уполномоченный по правам ребенка в Санкт-Петербурге Светлана Агапитова намерена обратиться в прокуратуру города, а также в Роспотребнадзор после того, как 7-летнего мальчика-инвалида попросили покинуть парк аттракционов по просьбе родителей остальных детей, сообщает в четверг аппарат омбудсмена.

Как отмечается в сообщении, к Агапитовой обратилась мать ребенка, которая вместе с сыном 28 августа посетила парк активного отдыха в Приморском районе. По ее словам, она приобрела билет для мальчика и для себя в качестве сопровождающего. Ребенка под присмотром матери пустили на батут, однако вскоре посоветовали передохнуть, а затем не стали пускать обратно. «После вынужденного отдыха обратно на аттракцион (мальчик) попасть так и не смог. По словам администратора, другие родители были против того, чтобы рядом с их детьми играл особенный ребенок», — говорится в сообщении.

Несмотря на то, что администрация парка аттракционов компенсировала стоимость билетов, мать мальчика охарактеризовала ситуацию как «откровенную дискриминацию», уточняет аппарат детского омбудсмена.

«Если не касаться моральной стороны вопроса, которая правовой оценке не поддается, в данной ситуации речь идет о качестве оказания услуги ребенку-инвалиду. Поэтому в ближайшее время мы намерены обратиться в Роспотребнадзор, а также в прокуратуру, поскольку у детей-инвалидов равные права с другими детьми», — цитируются в сообщении слова Агапитовой.

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