В Петербурге мальчика-инвалида попросили покинуть парк аттракционов

Как отмечается в сообщении, к Агапитовой обратилась мать ребенка, которая вместе с сыном 28 августа посетила парк активного отдыха в Приморском районе. По ее словам, она приобрела билет для мальчика и для себя в качестве сопровождающего. Ребенка под присмотром матери пустили на батут, однако вскоре посоветовали передохнуть, а затем не стали пускать обратно. «После вынужденного отдыха обратно на аттракцион (мальчик) попасть так и не смог. По словам администратора, другие родители были против того, чтобы рядом с их детьми играл особенный ребенок», — говорится в сообщении.