В Уфе грузовик столкнулся с легковушкой, пострадала женщина

Вчера, 6 сентября, в столице Башкирии в ДТП пострадали водитель фуры и женщина за рулем иномарки. Об этом сообщает пресс-служба уфимского Отдела ГИБДД.

Около 13:00 на улице Свободы 37-летний водитель фуры «Заз Сенс» выехал на встречную полосу и столкнулся с «Сузуки Гранд Витара». За рулем легковушки была 36-летняя местная жительница. Избежать столкновения «лоб в лоб» не представлялось возможным.

В результате аварии оба водителя пострадали и обратились за медицинской помощью.