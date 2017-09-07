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13:30 (мск), источник: Комсомольская правда

В Уфе грузовик столкнулся с легковушкой, пострадала женщина

ДТП произошло на одной из оживленных улиц города.

Вчера, 6 сентября, в столице Башкирии в ДТП пострадали водитель фуры и женщина за рулем иномарки. Об этом сообщает пресс-служба уфимского Отдела ГИБДД.

Около 13:00 на улице Свободы 37-летний водитель фуры «Заз Сенс» выехал на встречную полосу и столкнулся с «Сузуки Гранд Витара». За рулем легковушки была 36-летняя местная жительница. Избежать столкновения «лоб в лоб» не представлялось возможным.

В результате аварии оба водителя пострадали и обратились за медицинской помощью.

В этой связи сотрудники ГИБДД предупреждают автолюбителей о соблюдении безопасной дистанции и скоростного режима.

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