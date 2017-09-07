В Уфе грузовик столкнулся с легковушкой, пострадала женщина
ДТП произошло на одной из оживленных улиц города.
ДТП произошло на одной из оживленных улиц города.
Вчера, 6 сентября, в столице Башкирии в ДТП пострадали водитель фуры и женщина за рулем иномарки. Об этом сообщает
Около 13:00 на улице Свободы 37-летний водитель фуры «Заз Сенс» выехал на встречную полосу и столкнулся с «Сузуки Гранд Витара». За рулем легковушки была 36-летняя местная жительница. Избежать столкновения «лоб в лоб» не представлялось возможным.
В результате аварии оба водителя пострадали и обратились за медицинской помощью.
В этой связи сотрудники ГИБДД предупреждают автолюбителей о соблюдении безопасной дистанции и скоростного режима.