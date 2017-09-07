СК начал проверку по факту нападения на медсестру в поликлинике Воронежа

Данные о ЧП появились в СМИ. ЧП произошло 25 августа в поликлинике № 4. Сообщалось, что недовольный качеством медобслуживания мужчина избил медсестру.

«Опросят очевидцев и пострадавшую, истребуют медицинскую документацию и назначат экспертизу для выяснения степени тяжести вреда, причиненного здоровью медработницы, — рассказали в пресс-службе СУ СК России по Воронежской области. — Также выполнят иные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств случившегося».