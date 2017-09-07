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16:37 (мск), источник: Новости Воронежа

СК начал проверку по факту нападения на медсестру в поликлинике Воронежа

Следователи начали доследственную проверку информации о нападении на медсестру одной из поликлиник Воронежа.

Источник: Новости Воронежа

Данные о ЧП появились в СМИ. ЧП произошло 25 августа в поликлинике № 4. Сообщалось, что недовольный качеством медобслуживания мужчина избил медсестру.

«Опросят очевидцев и пострадавшую, истребуют медицинскую документацию и назначат экспертизу для выяснения степени тяжести вреда, причиненного здоровью медработницы, — рассказали в пресс-службе СУ СК России по Воронежской области. — Также выполнят иные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств случившегося».

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