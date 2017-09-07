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13:47 (мск), источник: АиФ Омск

Полицейские закрыли игорный клуб в Кировском округе Омска

Владелец клуба может получить штраф до 1 млн рублей.

В полицию поступило сообщение о незаконной организации азартных игр в павильоне на ул. 70 лет Октября. Сотрудники провели проверку информации, в результате которой задокументировали факт нарушения закона.

«Игорное заведение находилось в павильоне без каких-либо опознавательных вывесок у остановки общественного транспорта. В момент проверки в зале за игровыми автоматами находились несколько игроков», — рассказали в пресс-службе УМВД России по Омской области.

Полицейские под видом клиентов передали 400 рублей администратору и после зачисления денег на виртуальный счет получили доступ к сайту с азартными играми.

В результате полицейские обнаружили и изъяли девять мониторов и два системных блока. Сейчас они устанавливается личность владельца помещения.

В полиции возбудили административное производство по ч. 1 ст. 14.1.1 КоАП РФ «Незаконная организация и проведение азартных игр». Санкция статьи предусматривает наложение административного штрафа на юридических лиц в размере до 1 000 0000 рублей с конфискацией игрового оборудования.

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