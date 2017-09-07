Полицейские закрыли игорный клуб в Кировском округе Омска
Владелец клуба может получить штраф до 1 млн рублей.
Владелец клуба может получить штраф до 1 млн рублей.
В полицию поступило сообщение о незаконной организации азартных игр в павильоне на ул. 70 лет Октября. Сотрудники провели проверку информации, в результате которой задокументировали факт нарушения закона.
«Игорное заведение находилось в павильоне без
Полицейские под видом клиентов передали 400 рублей администратору и после зачисления денег на виртуальный счет получили доступ к сайту с азартными играми.
В результате полицейские обнаружили и изъяли девять мониторов и два системных блока. Сейчас они устанавливается личность владельца помещения.
В полиции возбудили административное производство по ч. 1 ст. 14.1.1 КоАП РФ «Незаконная организация и проведение азартных игр». Санкция статьи предусматривает наложение административного штрафа на юридических лиц в размере до 1 000 0000 рублей с конфискацией игрового оборудования.