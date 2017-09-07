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13:52 (мск), источник: Янтарный край

Наркотики в колонию под Калининградом пытались доставить стрелой из арбалета

В Калининграде полицейские вместе с сотрудниками УФСИН задержали мужчину, пытавшего перебросить наркотики в исправительное учреждение.

И сделать он это пытался при помощи арбалета. Речь идет о колонии в Багратионовском районе. В стреле были припрятаны восемь свертков со смесью карфентанила и других наркотиков. К слову, сам арбалет подозреваемый купил некоторое время назад, так что у него даже чек сохранился от него. В отношении 35-летнего жителя региона возбуждено уголовное дело, сообщили сетевой газете Янтарный край — Online Калининград в УМВД по Калининградской области.

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