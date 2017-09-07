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15:36 (мск), источник: Вести Иркутск

Самолёт Музея Победы повредили вандалы в Ангарске

В Ангарске вандалы осквернили исторический памятник. Это самолёт Музея Победы.

Три года назад МиГ-23 отреставрировали. Он был в плачевном состоянии. Его восстановили общественники города, потратив на это более полумиллиона рублей. Сейчас стекло в кабине пилота варварски разбито. И на его ремонт потребуется не меньше 60 тысяч. Сотрудники музея изучают съёмки с камер видеонаблюдения, чтобы передать их в полицию.

— Пытались воспитывать тех, кого поймали за руку. Тем более самолёт мы специально оградили, чтобы все понимали, что это памятник, смотреть — да, любоваться — да, изучать историю — да, но не лазить по нему и не бить стёкла и все части самолёта, — говорит директор музея победы Ангарска Лариса Давыдова.

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