Самолёт Музея Победы повредили вандалы в Ангарске

Три года назад МиГ-23 отреставрировали. Он был в плачевном состоянии. Его восстановили общественники города, потратив на это более полумиллиона рублей. Сейчас стекло в кабине пилота варварски разбито. И на его ремонт потребуется не меньше 60 тысяч. Сотрудники музея изучают съёмки с камер видеонаблюдения, чтобы передать их в полицию.