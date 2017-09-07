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14:18 (мск), источник: СуперОмск

Виновники аварии на Сыропятском тракте снова избежали колонии

Омский областной суд поднял уголовное дело директора ПАТП-4 Александра Чертоляса и начальника автоколонны Валерия Коченевского.

В июне 2016 года Омский районный суд признал, что их действия повлекли страшную аварию на Сыропятском тракте 24 июня 2015 года с 16 жертвами.

Реальных сроков транспортники тогда не получили — Чертолясу назначили 4 года 10 месяцев условно, Коченевскому — 4 года условно. Прокуратура с такой толерантностью Фемиды не согласилась, считая что обвиняемых нужно отправить в колонию на 7 и 5 лет соответственно.

Сторона обвинения подала апелляционную жалобу, но Омский облсуд сегодня, 7 сентября, оставил приговор без изменений. Об этом «СуперОмску» сообщили в канцелярии суда.

Напомним, в ходе процесса выяснилось, что подсудимые ненадлежаще исполняли свои обязанности, не соблюдали требования безопасности и трудового законодательства и не контролировали состояние здоровья водителей. На предприятии не соблюдались нормативы рабочего времени и отдыха. Так, Коченевский составлял непосильные для здоровья графики и расписание маршрутов, а Чертоляс утверждал их.

При этом вины они не признавали, утверждая, что переработки были связаны с нехваткой персонала, а водители охотно брали сверхурочные для весомой прибавки к зарплате.

Отметим, эта трагедия существенно повлияла на состояние общественного транспорта в Омске. Во всех пассажирских предприятиях строжайше запретили переработки, после чего водители начали увольняться, не имея возможности для получения бонусов к зарплате. В свою очередь, из-за дефицита водителей ПАТП теперь вынуждены сокращать время работы автобусов.

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