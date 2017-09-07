Мужчина загорелся во время переливания горючего в бензовоз в ВКО

По информации ДЧС ВКО, прибывшие пожарные локализовали и потушили огонь, врачи госпитализировали пострадавшего. Им оказался 28-летний Евгений Девятов. От родных молодого человека стало известно, что в пожаре он получил 70% ожогов тела.

«Группа и резус-фактор неважны, кровь необходима для плазмы. Мы просим всех, кто готов помочь, приехать завтра в Центр крови с 8:00 до 13:00 и сдать кровь для Евгения Владимировича Девятова. Заранее всем благодарны», — сказал брат пострадавшего.