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15:32 (мск), источник: Nur.kz

Мужчина загорелся во время переливания горючего в бензовоз в ВКО

В Восточно-Казахстанской области на одной из АЗС во время переливания горючего топлива загорелся бензовоз, после чего огонь перекинулся на водителя авто, передает Аltaynews.kz.

По информации ДЧС ВКО, прибывшие пожарные локализовали и потушили огонь, врачи госпитализировали пострадавшего. Им оказался 28-летний Евгений Девятов. От родных молодого человека стало известно, что в пожаре он получил 70% ожогов тела.

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«По предварительным данным, причиной пожара стало воспламенение топливно-воздушной массы в результате воздействия статического электричества», — сказала сотрудник пресс-службы ДЧС ВКО Анастасия Скляр.

Сейчас пострадавшему срочно требуется переливание крови. Родные молодого обращаются ко всем неравнодушным людям с просьбой сдать кровь.

«Группа и резус-фактор неважны, кровь необходима для плазмы. Мы просим всех, кто готов помочь, приехать завтра в Центр крови с 8:00 до 13:00 и сдать кровь для Евгения Владимировича Девятова. Заранее всем благодарны», — сказал брат пострадавшего.

Адрес Центра крови: ул. Кокжал Барака, 11.

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