Мужчина загорелся во время переливания горючего в бензовоз в ВКО
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По информации ДЧС ВКО, прибывшие пожарные локализовали и потушили огонь, врачи госпитализировали пострадавшего. Им оказался 28-летний Евгений Девятов. От родных молодого человека стало известно, что в пожаре он получил 70% ожогов тела.
«По предварительным данным, причиной пожара стало воспламенение
Сейчас пострадавшему срочно требуется переливание крови. Родные молодого обращаются ко всем неравнодушным людям с просьбой сдать кровь.
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Адрес Центра крови: ул. Кокжал Барака, 11.