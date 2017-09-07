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16:19 (мск), источник: Kazinform

Гадалку-мошенницу задержали полицейские Петропавловска

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ — Петропавловские стражи порядка задержали подозреваемую в ряде мошеннических действий 53-летнюю жительницу города Мамлютки, сообщает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ДВД СКО.

Источник: Kazinform

В течение недели в полицию поступали заявления о мошенничестве. По словам потерпевших, женщина предлагала гадание и лечение от болезней с использованием обрядов. Однако после сеанса «целительницы» у людей исчезали деньги.

Одна из схем выглядела следующим образом: задержанная подошла к случайной прохожей и поинтересовалась о здоровье. Женщина подтвердила, что у нее боли в ногах. Придя в квартиру горожанки, «целительница» провела обряд, в процессе которого попросила зашить в подушку деньги и ювелирные изделия. Когда хозяйка отвлекалась, похитила деньги. В содеянном мошенница призналась.

«Подозреваемая приехала в Петропавловск якобы за покупками. За несколько дней до этого также обманным путем завладела деньгами в Есильском районе. В настоящее время по данному факту проводится досудебное расследование по статье 190 части 1 “Мошенничество”. Санкция предусматривает лишение свободы на 4 года», — рассказал первый заместитель начальника УВД Петропавловска Асан Мейрамов.

Сейчас сотрудники городского УВД проверяют причастность задержанной к совершению других аналогичных преступлений.

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