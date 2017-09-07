Организованный подростками разбойный погром в ТЦ «КИТ» попал на видео
Подростки с палками напали на охранника и разграбили несколько торговых точек.
Подростки с палками напали на охранника и разграбили несколько торговых точек.
Следователи СКР опубликовали момент нападения на торговый центр «Кит» в
На записи с камер видеонаблюдения торгового центра отчетливо видно, как несколько подростков в капюшонах и с палками в руках забегают в холл торгового центра и начинают разбивать стекла в точке одного из сотовых операторов. На действия разбойников прибегает один из охранников торгового центра, но двое из подростков наносят ему несколько ударов палками и мужчина ретируется.
На другом отрезке видеозаписи подростки уже с наполненными мешками техники покидают торговый центр.
Напомним, что инцидент произошел минувшей ночью. По информации областного СКР молодые люди азиатской наружности, согласно показаниям охранников совершили разбойное нападение на торговые точки ТЦ «КИТ».
Сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии по горячим следам смогли задержать шестерых участников погрома. Сейчас они находятся в отделении полиции № 4. Поиски остальных участников нападения продолжаются.
По факту возбуждено уголовное дело по ст.162 УК РФ («Разбой»). Максимальный срок наказания по данной статье до 10 лет лишения свободы.