Организованный подростками разбойный погром в ТЦ «КИТ» попал на видео

Следователи СКР опубликовали момент нападения на торговый центр «Кит» в Юго-Западном микрорайоне Екатеринбурга, где несколько подростков минувшей ночью совершили разбойное нападение на несколько торговых точек, передает корреспондент «АиФ-Урал».

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На записи с камер видеонаблюдения торгового центра отчетливо видно, как несколько подростков в капюшонах и с палками в руках забегают в холл торгового центра и начинают разбивать стекла в точке одного из сотовых операторов. На действия разбойников прибегает один из охранников торгового центра, но двое из подростков наносят ему несколько ударов палками и мужчина ретируется.

На другом отрезке видеозаписи подростки уже с наполненными мешками техники покидают торговый центр.

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Напомним, что инцидент произошел минувшей ночью. По информации областного СКР молодые люди азиатской наружности, согласно показаниям охранников совершили разбойное нападение на торговые точки ТЦ «КИТ».

Сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии по горячим следам смогли задержать шестерых участников погрома. Сейчас они находятся в отделении полиции № 4. Поиски остальных участников нападения продолжаются.