В Омске горел Дворец культуры имени Малунцева
В четверг, 7 сентября, в помещении ДК «Малунцева» произошел пожар.
В четверг, 7 сентября, в помещении ДК «Малунцева» произошел пожар.
Возгорание произошло в электрощитовой. На место происшествия выехала бригада спасателей. Тем временем, сотрудники Дворца, сориентировавшись, применили огнетушители.
«Произошло короткое замыкание проводки. Службы Дворца сработали оперативно. При инциденте никто не пострадал, сейчас ведется оценка сложившейся ситуации и необходимых ремонтных работ», — пояснили нам в минкульте Омской области, в чье ведение входит ДК.
Пострадавших нет.
Напомним, в эти выходные ДК имени Малунцева принимает гостей фестиваля «Экспериментальные выходные».