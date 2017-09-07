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14:44 (мск), источник: СуперОмск

В Омске горел Дворец культуры имени Малунцева

В четверг, 7 сентября, в помещении ДК «Малунцева» произошел пожар.

Возгорание произошло в электрощитовой. На место происшествия выехала бригада спасателей. Тем временем, сотрудники Дворца, сориентировавшись, применили огнетушители.

«Произошло короткое замыкание проводки. Службы Дворца сработали оперативно. При инциденте никто не пострадал, сейчас ведется оценка сложившейся ситуации и необходимых ремонтных работ», — пояснили нам в минкульте Омской области, в чье ведение входит ДК.

Пострадавших нет.

Напомним, в эти выходные ДК имени Малунцева принимает гостей фестиваля «Экспериментальные выходные».

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