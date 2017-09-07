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14:49 (мск), источник: PROUFU.ru

В Уфе во время аномального ливня молния едва не убила рабочих на стройке

В понедельник в Уфе, во время аномального ливня, молния едва не ударила в рабочих на стройке.

Сейчас в Вашингтоне: Вашингтон: +16° 94% 759 мм рт. ст. 2 м/с

Видео попало на канал «Бажин Фактор».

Как сообщили в «Службе спасения 112″: «Молния ударила в конструкцию этажом выше строителей. Несмотря на это, один из мужчин испытал сильный шок, коллеги вызвали ему скорую. Впрочем, его здоровью ничего не угрожает».

Во время загрузки произошла ошибка.

Произошло все на стройке дома № 22 по улице Российской.

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