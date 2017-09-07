В Уфе во время аномального ливня молния едва не убила рабочих на стройке
В понедельник в Уфе, во время аномального ливня, молния едва не ударила в рабочих на стройке.
В понедельник в Уфе, во время аномального ливня, молния едва не ударила в рабочих на стройке.
Видео попало на канал «Бажин Фактор».
Как сообщили в «Службе спасения 112″: «Молния ударила в конструкцию этажом выше строителей. Несмотря на это, один из мужчин испытал сильный шок, коллеги вызвали ему скорую. Впрочем, его здоровью ничего не угрожает».
Произошло все на стройке дома № 22 по улице Российской.