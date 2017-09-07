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15:01 (мск), источник: ГТРК "Южный Урал"

Жителей Миасса пытались вовлечь в секту самоубийц

В Миассе пресекли деятельность пропагандиста одной из самых опасных мировых сект, призывающих к самоубийствам.

На территории города был задержан член одной из религиозных сект. Он распространял литературу, печатные, аудио- и видеоматериалы об учении, сообщает корреспондент ГТРК «Южный Урал» со ссылкой на пресс-службу прокуратуры.

Отметим, что эта секта, по данным открытых источников, считается одной из опаснейших тоталитарных организаций в мире и пропагандирует самоубийства. Ее центр находится в Турции. Последователи сами выбирают способ ухода из жизни, а все свое состояние они должны отписать «учителю». Легче всего под влияние таких организаций попадают молодые люди, больше живущие виртуальной жизнью. Проблема с появлением подобных сект кроется в бездуховности общества, полагают специалисты по национальным вопросам.

«Мы сейчас сталкиваемся с ярким проявлением пресловутого научного атеизма. Это говорит о том, что наши политические противники не оставляют нас в покое. Еще в 90-е в России было нашествие различных религиозных групп, мы с этим как-то справились, с того времени мало что поменялось в духовной, воспитательной сфере. На нынешнее молодое поколение крайне легко влиять, потому что нет духовных ценностей. Как не попасться на удочку в соцсетях? Как воспитывать подрастающее поколение? В этом проблема. Я думаю, что по масштабам мы эту проблему недооцениваем», — комментирует зам.начальника управления общественных связей правительства Челябинской области Илья Аносов.

Пропагандиста секты, задержанного в Миассе, оштрафовали на 30 тысяч рублей за нарушение закона о деятельности религиозных организаций. Вся литература, аудио- и видеоматериалы конфискованы.

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