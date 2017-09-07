Жителей Миасса пытались вовлечь в секту самоубийц
В Миассе пресекли деятельность пропагандиста одной из самых опасных мировых сект, призывающих к самоубийствам.
В Миассе пресекли деятельность пропагандиста одной из самых опасных мировых сект, призывающих к самоубийствам.
На территории города был задержан член одной из религиозных сект. Он распространял литературу, печатные, аудио- и видеоматериалы об учении, сообщает корреспондент ГТРК «Южный Урал» со ссылкой на
Отметим, что эта секта, по данным открытых источников, считается одной из опаснейших тоталитарных организаций в мире и пропагандирует самоубийства. Ее центр находится в Турции. Последователи сами выбирают способ ухода из жизни, а все свое состояние они должны отписать «учителю». Легче всего под влияние таких организаций попадают молодые люди, больше живущие виртуальной жизнью. Проблема с появлением подобных сект кроется в бездуховности общества, полагают специалисты по национальным вопросам.
«Мы сейчас сталкиваемся с ярким проявлением пресловутого научного атеизма. Это говорит о том, что наши политические противники не оставляют нас в покое. Еще в 90-е в России было нашествие различных религиозных групп, мы с этим
Пропагандиста секты, задержанного в Миассе, оштрафовали на 30 тысяч рублей за нарушение закона о деятельности религиозных организаций. Вся литература, аудио- и видеоматериалы конфискованы.