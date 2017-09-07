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14:43 (мск), источник: Волгоградское деловое телевидение

В Волгоградской области продавец оглушила пьяного грабителя ужасным криком

В Волгоградской области продавец оглушила пьяного грабителя ужасным криком.

В Дубовке пьяный мужчина попытался взять деньги из кассы в магазине мясомолочной продукции. Он зашел за прилавок, грубо оттолкнул кассира и попытался похитить из кассы денежные средства. Вторая продавец, увидев намерения пьяного, выбежала из подсобного помещения и нажала кнопку тревожной сигнализации.

При этом женщина принялась так кричать, что грабитель обмяк и попытался сделать попытку бежать с места преступления.

Его, оглушенного криком женщины, задержали прибывшие сотрудники частного охранного предприятия.

Подозреваемый — 37-летний ранее судимый местный житель. Свою вину в содеянном он признал и объяснил, что пошел грабеж по причине того, что ему не хватало денег на покупку спиртного.

Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 30, части 2 статьи 161 УК РФ — «Покушение на грабеж, совершенный с применением насилия, не опасного для жизни или здоровья». Оглушенному преступнику грозит лишение свободы на срок до 7 лет, сообщает ВДТВ со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД по Волгоградской области.

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