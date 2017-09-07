Соучредителя воронежского «Лидера» Григория Федякова арестовали до 27 октября

Источник: Вести - Воронеж

Суд удовлетворил ходатайство следователя о помещении под стражу Федякова в четверг, 7 сентября. Об этом корреспонденту «Вести-Воронеж» сообщили в суде.

Силовики заподозрили бывшего владельца воронежского агрохолдинга «Белстар-агро» Григория Федякова в мошенничестве с НДС на 34 млн рублей, сообщало издание «Коммерсантъ-Черноземья». Предположительно, для хищения денег у государства бизнесмен использовал ООО «Комбинат хлебопродуктов Калачеевский». Для незаконных средств из бюджета придумали схему с фиктивными расценками на строительство и приобретение сырья, уже находящегося в обороте. Незаконный возврат был произведён несколько лет назад. Нарушения вскрыли сотрудники Федеральной налоговой службы и попытались через доначисление добиться возврата денег, но неудачно.

Следователи с весны 2017 года расследовали дело о мошенничестве с НДС. Гендиректор компании «Комбинат хлебопродуктов Калачеевский» с того времени находится в СИЗО.