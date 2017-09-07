Суд вынес приговор по делу о домашних родах в Витебске
7 сентября, Витебск /Ольга Богачева — БЕЛТА/. В Витебске вынесен приговор по уголовному делу о домашних родах, передает корреспондент БЕЛТА из зала суда Железнодорожного района Витебска.
7 сентября, Витебск /Ольга Богачева — БЕЛТА/. В Витебске вынесен приговор по уголовному делу о домашних родах, передает корреспондент БЕЛТА из зала суда Железнодорожного района Витебска.
За причинение смерти по неосторожности обвиняемая 31-летняя гражданка осуждена на 6 месяцев лишения свободы в условиях поселения. В зале суда мера пресечения была изменена на подписку о невыезде.
Как сообщалось, трагедия произошла в феврале 2017 года. Женщина приехала из