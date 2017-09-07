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16:34 (мск), источник: БЕЛТА

Суд вынес приговор по делу о домашних родах в Витебске

7 сентября, Витебск /Ольга Богачева — БЕЛТА/. В Витебске вынесен приговор по уголовному делу о домашних родах, передает корреспондент БЕЛТА из зала суда Железнодорожного района Витебска.

Источник: БЕЛТА

За причинение смерти по неосторожности обвиняемая 31-летняя гражданка осуждена на 6 месяцев лишения свободы в условиях поселения. В зале суда мера пресечения была изменена на подписку о невыезде.

Как сообщалось, трагедия произошла в феврале 2017 года. Женщина приехала из Санкт-Петербурга в Витебск, чтобы родить, но отказалась от госпитализации, поскольку уже имела положительный опыт родов на дому. Однако в этот раз новорожденная девочка задохнулась в околоплодных водах. Попытки реанимировать малышку врачами прибывшей скорой помощи и позже в роддоме не увенчались успехом.

Психолого-психиатрическая экспертиза не обнаружила у женщины ни хронического психического заболевания, ни временного расстройства психики, ни какого-либо иного болезненного состояния психики. По мнению экспертов и следствия, она могла сознавать опасность своих действий.

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