Суд вынес приговор по делу о домашних родах в Витебске

За причинение смерти по неосторожности обвиняемая 31-летняя гражданка осуждена на 6 месяцев лишения свободы в условиях поселения. В зале суда мера пресечения была изменена на подписку о невыезде.

Как сообщалось, трагедия произошла в феврале 2017 года. Женщина приехала из Санкт-Петербурга в Витебск, чтобы родить, но отказалась от госпитализации, поскольку уже имела положительный опыт родов на дому. Однако в этот раз новорожденная девочка задохнулась в околоплодных водах. Попытки реанимировать малышку врачами прибывшей скорой помощи и позже в роддоме не увенчались успехом.