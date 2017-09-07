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14:57 (мск), источник: ИА Башинформ

В Уфе гадалки-аферистки выманили у женщины четыре тысячи рублей

УФА, 7 сен 2017. /ИА «Башинформ», Гульфия Акулова/. Две незнакомки под предлогом гадания похитили у жительницы Уфы четыре тысячи рублей.

Мошенницы убедили ее, что деньги нужны для совершения обряда защиты от порчи, и подменили купюры на нарезанную бумагу. Пострадавшая обратилась в полицию, возбуждено уголовное дело.

Правоохранителями разыскиваются две женщины:

Первая: на вид 60−70 лет, среднего телосложения. Была одета: кофта синего цвета, длинная юбка, жилет коричневого цвета, платок бежевый в цветочек.

Вторая: на вид 60−70 лет, среднего телосложения. Была одета: кофта коричневого цвета, жилет коричневого цвета, длинная юбка, платок бежевый в цветочек.

Всех, кто располагает информацией об их местонахождении, просят сообщить в ближайшее отделение полиции, по телефонам: 279−39−02, 237−19−60 или 02.

Полиция призывает граждан не доверять незнакомым людям, которые предлагают «услуги» подобного рода.

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