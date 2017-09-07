В Уфе гадалки-аферистки выманили у женщины четыре тысячи рублей
УФА, 7 сен 2017. /ИА «Башинформ», Гульфия Акулова/. Две незнакомки под предлогом гадания похитили у жительницы Уфы четыре тысячи рублей.
УФА, 7 сен 2017. /ИА «Башинформ», Гульфия Акулова/. Две незнакомки под предлогом гадания похитили у жительницы Уфы четыре тысячи рублей.
Мошенницы убедили ее, что деньги нужны для совершения обряда защиты от порчи, и подменили купюры на нарезанную бумагу. Пострадавшая обратилась в полицию, возбуждено уголовное дело.
Правоохранителями разыскиваются две женщины:
Первая: на вид 60−70 лет, среднего телосложения. Была одета: кофта синего цвета, длинная юбка, жилет коричневого цвета, платок бежевый в цветочек.
Вторая: на вид 60−70 лет, среднего телосложения. Была одета: кофта коричневого цвета, жилет коричневого цвета, длинная юбка, платок бежевый в цветочек.
Всех, кто располагает информацией об их местонахождении, просят сообщить в ближайшее отделение полиции, по телефонам: 279−39−02, 237−19−60 или 02.
Полиция призывает граждан не доверять незнакомым людям, которые предлагают «услуги» подобного рода.