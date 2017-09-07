В Волжском пенсионерка крала кошельки у посетителей торговых центров

60-летняя ранее судимая за кражи волжанка похищала в магазинах, ТРЦ и других общественных местах кошельки у покупателей и прохожих.

Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» в региональном ГУ МВД, женщина отвлекала внимание волжан и похищала кошельки из их сумок и карманов. Люди обнаруживали пропажу денег только после того, как пенсионерка скрывалась с места преступления. «Количество эпизодов преступной деятельности женщины может достигать нескольких десятков», — отметили в ГУ МВД.