В Волжском пенсионерка крала кошельки у посетителей торговых центров
Полицейские устанавливают все эпизоды преступной деятельности женщины.
Полицейские устанавливают все эпизоды преступной деятельности женщины.
60-летняя ранее судимая за кражи волжанка похищала в магазинах, ТРЦ и других общественных местах кошельки у покупателей и прохожих.
Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» в региональном ГУ МВД, женщина отвлекала внимание волжан и похищала кошельки из их сумок и карманов. Люди обнаруживали пропажу денег только после того, как пенсионерка скрывалась с места преступления. «Количество эпизодов преступной деятельности женщины может достигать нескольких десятков», — отметили в ГУ МВД.
Добавим, что правоохранители возбудили уголовные дела. Женщине грозит до пяти лет колонии. В ближайшее время ее арестуют. Сейчас оперативники устанавливают все эпизоды преступной деятельности задержанной.