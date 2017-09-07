Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Лучше не смотреть: чем Крымский мост опять огорчил украинцев- СМИ
Финал «золотой» свадьбы: К чему привела проверка судьи Хахалевой
Ротенберг ответил на вопрос о «разваливающемся» мосту в Крым
Путин ответил на намерения США поставить летальное оружие Киеву
Новый украинский закон возмутил Венгрию
Ядерный заряд в небе над Японией: мировая реакция Эксперты отмечают, что действия Пхеньяна — во многом спровоцированы Вашингтоном, Токио и Сеулом
СМИ: отец ивантеевского стрелка поразил реакцией на поступок сына
СМИ: Госдеп США не хочет ответных мер от России
«ЗИЛ Брежнева» продают за 54 млн рублей
Как оформить ДТП без ошибок: инструкция
Муж Глюкозы прокомментировал обнаженные снимки супруги – СМИ
СМИ: в Херсонесе отказались учиться на украинском
Мелания Трамп пришла на шпильках в церковь в Вашингтоне (фото)
В моду вошел цвет под названием «ром и масло» (фото)
Татьяна Васильева ответила на претензии экс-невестки - СМИ
48-летняя Блёданс показала грудь в белом бикини
Родители устроившего стрельбу школьника сделали заявление
Известный российский архитектор Щетинин умер в США
Фоторепортажи
9Празднование Курбан-байрама
8В Индии простились с Ганешей
16:17 (мск), источник: Tengrinews

В полиции прокомментировали наезд на трех школьниц в Астане

В МВД назвали возможные причины ДТП с участием трех школьниц в Астане, а также сообщили, какие меры принимаются, чтобы избежать происшествий с детьми в будущем, передает корреспондент Tengrinews.kz.

Источник: Tengrinews

«По факту ДТП у нас проводится анализ. В настоящее время одной из причин ДТП является начало учебного года. После летних каникул школьники и родители начали спешить. Я думаю, это адаптационный период, после определенного времени, 10−15 (дней — прим. автора), уже в колею войдут и количество дорожно-транспортных происшествий среди несовершеннолетних и детей снизится», — сообщил заместитель начальника управления комитета административной полиции МВД РК Еркин Муслимов на брифинге в СЦК.

По его словам, для предотвращения подобных происшествий в будущем министерством принимаются все необходимые меры.

«После начала школьного периода личный состав переведен на усиленный вариант (работы — прим. автора), перед школами ставим специальные барьеры. Данная часть у нас на контроле, и работа продолжается», — отметил Муслимов.

В Астане 21-летний водитель, управляя автомашиной марки «Лексус», проезжая перекресток на запрещающий сигнал светофора, сбил трех девочек-школьниц. В результате ДТП с телесными повреждениями госпитализированы в больницу двое детей 2007 года рождения и 2001 года рождения.

Водитель объяснил свою невнимательность тем, что отвлекся на сотовый телефон.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Комментарии
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Комментировать
Названы самые просматриваемые музыкальные видео лета
Устроивший стрельбу в подмосковной школе подросток арестован
Улюкаев ответил словами Вергилия на вопрос о Сечине
На полигоне в Ленинградской области прогремел взрыв
Порошенко назвал условия ввода миротворцев ООН в Донбасс
Россияне стали реже посещать поликлиники
Море поглотило восемь островов Тихого океана
Стало известно, во сколько оценили iPhone 8 продавцы в России
Спорт
Команда легенд и парней с нашего двора. Каким был «Локомотив» Шесть лет прошло с того злосчастного дня, когда под Ярославлем произошла самая страшная катастрофа в истории российского хоккея
Авто
Внешность огромного внедорожника BMW раскрыли до премьеры Официальная премьера концепта семиместного кроссовера BMW X7 состоится 8 сентября, затем самый большой внедорожник марки привезут во Франкфурт
Hi-Tech
Стало известно, во сколько оценили iPhone 8 продавцы в России Hi-Tech Mail.Ru изучил предложения российских онлайн-магазинов, торгующих техникой Apple, чтобы узнать, во сколько обойдется предзаказ iPhone 8
Кино
Шепелев и Малахов в один день выпустили шоу на одну и ту же тему Главной героиней и первой, и второй передачи стала супруга народного артиста Николая Караченцова Людмила Поргина
Недвижимость
Пенсионеров обяжут нотариально удостоверять сделки по квартире
Известного астролога отправили в колонию за аферу с квартирами
Половину подмосковных дач нельзя продать даже со скидкой
Интерьер: маленький и стильный лофт в районе Аэропорт
Леди
В моду вошли «сломанные» каблуки Чтобы не растеряться в магазине, внимательно изучи самые актуальные обувные тренды с показов сезона Осень-Зима 2017
Дети
Алсу призналась, почему скрывает сына Певица рассказала о непростом характере маленького наследника.
Все о ремонте
Интерьер недели: дизайн трешки в московской «сталинке»
Как сделать 3 комнаты и кухню на 54 метрах: реальный пример
Раковина для ванной: 11 идей для любого интерьера
10 бюджетных способов создать интерьер «как с обложки»
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь