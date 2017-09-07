В полиции прокомментировали наезд на трех школьниц в Астане

Источник: Tengrinews

«По факту ДТП у нас проводится анализ. В настоящее время одной из причин ДТП является начало учебного года. После летних каникул школьники и родители начали спешить. Я думаю, это адаптационный период, после определенного времени, 10−15 (дней — прим. автора), уже в колею войдут и количество дорожно-транспортных происшествий среди несовершеннолетних и детей снизится», — сообщил заместитель начальника управления комитета административной полиции МВД РК Еркин Муслимов на брифинге в СЦК.

По его словам, для предотвращения подобных происшествий в будущем министерством принимаются все необходимые меры.

«После начала школьного периода личный состав переведен на усиленный вариант (работы — прим. автора), перед школами ставим специальные барьеры. Данная часть у нас на контроле, и работа продолжается», — отметил Муслимов.

В Астане 21-летний водитель, управляя автомашиной марки «Лексус», проезжая перекресток на запрещающий сигнал светофора, сбил трех девочек-школьниц. В результате ДТП с телесными повреждениями госпитализированы в больницу двое детей 2007 года рождения и 2001 года рождения.