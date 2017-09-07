Участковому Канавинского района Нижнего Новгорода грозит арест за взятку в 10 тысяч рублей

По версии следствия, 5 сентября 2017 года года обвиняемый, находясь в отделении полиции, при исполнении своих служебных обязанностей получил взятку в сумме 10 тысяч рублей за вынесение постановления об отказе в возбуждении уголовного дела по факту причинения телесных повреждений.
Его действия квалифицированы по ч.3 ст. 290 УК РФ (получение должностным лицом лично взятки в виде денег за совершение незаконных действий в пользу взяткодателя, если такие действия входят в служебные полномочия должностного лица). Ходатайство направлено в Канавинский райсуд. Обвиняемый вину в совершении преступления признает.