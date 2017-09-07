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16:10 (мск), источник: НИА-Нижний Новгород

Участковому Канавинского района Нижнего Новгорода грозит арест за взятку в 10 тысяч рублей

Следователи ходатайствуют об аресте участкового уполномоченного, подозреваемого в получении взятки в Канавинском районе Нижнего Новгорода. Об этом сообщила объединенная пресс-служба судов общей юрисдикции Нижегородской области 7 сентября 2017 года.

Источник: НИА-Нижний Новгород

По версии следствия, 5 сентября 2017 года года обвиняемый, находясь в отделении полиции, при исполнении своих служебных обязанностей получил взятку в сумме 10 тысяч рублей за вынесение постановления об отказе в возбуждении уголовного дела по факту причинения телесных повреждений.

Его действия квалифицированы по ч.3 ст. 290 УК РФ (получение должностным лицом лично взятки в виде денег за совершение незаконных действий в пользу взяткодателя, если такие действия входят в служебные полномочия должностного лица). Ходатайство направлено в Канавинский райсуд. Обвиняемый вину в совершении преступления признает.

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