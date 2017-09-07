В Петербурге мальчика-инвалида отказались пропустить на аттракцион

«Я объяснила, что полностью беру на себя ответственность за сына, что буду стоять рядом и держать его за руку. Там были и другие дети, Ваня никого не трогал, ни разу никого даже не задел. Все те 15 минут, что он находился на батуте, администратор буквально не отходила от нас. А затем и вовсе непрозрачно намекнула, что пора и честь знать, поскольку скоро должен начаться детский праздник. Я попросила дать еще немного времени, но нам настойчиво советовали “передохнуть”, после чего обещали пустить снова» — рассказывает мать мальчика.