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16:48 (мск), источник: АиФ Санкт-Петербург

В Петербурге мальчика-инвалида отказались пропустить на аттракцион

Парк развлечений проверят прокуратура и Роспотребнадзор.

В парке развлечений в Приморском районе Петербурга произошел инцидент с ребенком-инвалидом: мальчика отказались пускать на аттракцион, сообщают в пресс-службе Уполномоченного по правам ребенка в СПб.

О случившимся детскому омбудсмену в Петербурге рассказала мама мальчика.

По ее словам, она купила для сына билет на один из аттракционов, однако работники парка развлечений отказались впустить ее сына.

«Я объяснила, что полностью беру на себя ответственность за сына, что буду стоять рядом и держать его за руку. Там были и другие дети, Ваня никого не трогал, ни разу никого даже не задел. Все те 15 минут, что он находился на батуте, администратор буквально не отходила от нас. А затем и вовсе непрозрачно намекнула, что пора и честь знать, поскольку скоро должен начаться детский праздник. Я попросила дать еще немного времени, но нам настойчиво советовали “передохнуть”, после чего обещали пустить снова» — рассказывает мать мальчика.

По словам петербургского уполномоченного по правам ребенка Светланы Агапитовой, по факту инцидента планируется обратиться в Роспотребнадзор и прокуратуру.
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