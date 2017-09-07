На пляже в Сочи был найден мертвым житель Башкирии: возбуждено уголовное дело

Следователи Кубани возбудили уголовное дело по факту убийства нашего земляка Газинура Губайдуллина. Предварительная версия смерти стала официальной. Молодой человек был убит ударом в сердце, причем погиб он не от руки грабителя — ценные вещи остались в сумке Газинура.

ИСТОРИЯ ПО-ПРЕЖНЕМУ ОКУТАНА ТАЙНОЙ.

Ранним утром, 18 августа, на «диком» пляже в Сочи сотрудники полиции обнаружили бездыханное тело молодого человека. Рядом с ним лежал рюкзак, в котором полицейские нашли документы и мобильный телефон. Погибшим оказался 23-летний уроженец Хайбуллинского района Башкирии Газинур Губайдуллин.

Как выяснилось впоследствии, парень учился на геолога в Москве.

По словам двоюродного брата Газинура Ильдара, родственники и университетские друзья были удивлены тому, что он оказался в Сочи. Что он там делал и зачем туда поехал, никто из его близких не знает.

— Он неделю перед этим никому не звонил и о своей поездке не предупреждал. Где взял деньги на поездку, тоже не понятно, — говорит Ильдар.

Родственники до сих пор не знают, что случилось в тот злополучный день, продолжает он. Известно лишь, что Газинура обнаружили с ножевым ранением на берегу Черного моря. Сотрудники полиции сразу же сообщили матери Газинура о трагедии. Несчастная женщина до сих пор не может прийти в себя.

Когда стало ясно, что самостоятельно перевезти тело Газинура в Башкирию родственники не могут, знакомые обратились за помощью к землякам.

Доставить его тело на малую родину помогли сокурсники и односельчане из села Акъяр. Клич о сборе денег в соцсетях кинули активисты Ассоциации студентов и аспирантов из Башкирии, благодаря чему удалось в считанное время собрать нужную сумму — 100 тысяч рублей. Парня доставили в Уфу 21 августа и похоронили на следующий день.

РАССМАТРИВАЛИСЬ И ДРУГИЕ ВЕРСИИ.

В Следственном комитете Краснодарского края возбудили уголовное дело по статье «убийство». По данным следствия, причиной смерти стало проникающее ножевое ранение в сердце. В пресс-службе пояснили, что фигурантов дела пока нет.

В качестве потерпевшей в краевой следком была приглашена мама Газинура. Но женщина не смогла поехать: она все еще плохо себя чувствовала из-за случившегося. Поэтому в Сочи отправился двоюродный брат погибшего Ильдар.

Разговаривая с ним, следователь предположил версию, что Газинур нанес себе удар в результате несчастного случая. Но Ильдар в это не верит.

Позже эта версия была отброшена — дело возбуждено по статье убийство.

— Я разговаривал с ребятами, с которыми он учился в Москве. Они тоже ничего не знали о его поездке, он не делился с ними своими планами, — говорит двоюродный брат погибшего.

Родные и близкие до сих пор не могут до конца поверить в случившееся.

— Как же так?! Почему Аллах забирает хороших людей! Больно!