На пляже в Сочи был найден мертвым житель Башкирии: возбуждено уголовное дело
Обстоятельства смерти Газинура
Обстоятельства смерти Газинура
Следователи Кубани возбудили уголовное дело по факту убийства нашего земляка Газинура Губайдуллина. Предварительная версия смерти стала официальной. Молодой человек был убит ударом в сердце, причем погиб он не от руки грабителя — ценные вещи остались в сумке Газинура.
ИСТОРИЯ
Ранним утром, 18 августа, на «диком» пляже в Сочи сотрудники полиции обнаружили бездыханное тело молодого человека. Рядом с ним лежал рюкзак, в котором полицейские нашли документы и мобильный телефон. Погибшим оказался 23-летний уроженец Хайбуллинского района Башкирии Газинур Губайдуллин.
Как выяснилось впоследствии, парень учился на геолога в Москве.
По словам двоюродного брата Газинура Ильдара, родственники и университетские друзья были удивлены тому, что он оказался в Сочи. Что он там делал и зачем туда поехал, никто из его близких не знает.
— Он неделю перед этим никому не звонил и о своей поездке не предупреждал. Где взял деньги на поездку, тоже не понятно, — говорит Ильдар.
Родственники до сих пор не знают, что случилось в тот злополучный день, продолжает он. Известно лишь, что Газинура обнаружили с ножевым ранением на берегу Черного моря. Сотрудники полиции сразу же сообщили матери Газинура о трагедии. Несчастная женщина до сих пор не может прийти в себя.
Когда стало ясно, что самостоятельно перевезти тело Газинура в Башкирию родственники не могут, знакомые обратились за помощью к землякам.
Доставить его тело на малую родину помогли сокурсники и односельчане из села Акъяр. Клич о сборе денег в соцсетях кинули активисты Ассоциации студентов и аспирантов из Башкирии, благодаря чему удалось в считанное время собрать нужную сумму — 100 тысяч рублей. Парня доставили в Уфу 21 августа и похоронили на следующий день.
РАССМАТРИВАЛИСЬ И ДРУГИЕ ВЕРСИИ.
В Следственном комитете Краснодарского края возбудили уголовное дело по статье «убийство». По данным следствия, причиной смерти стало проникающее ножевое ранение в сердце. В
В качестве потерпевшей в краевой следком была приглашена мама Газинура. Но женщина не смогла поехать: она все еще плохо себя чувствовала
Разговаривая с ним, следователь предположил версию, что Газинур нанес себе удар в результате несчастного случая. Но Ильдар в это не верит.
Позже эта версия была отброшена — дело возбуждено по статье убийство.
— Я разговаривал с ребятами, с которыми он учился в Москве. Они тоже ничего не знали о его поездке, он не делился с ними своими планами, — говорит двоюродный брат погибшего.
Родные и близкие до сих пор не могут до конца поверить в случившееся.
— Как же так?! Почему Аллах забирает хороших людей! Больно!
— Как же так?! — написала на своей странице в социальной сети родная сестра Газинура Гузель в тот злополучный день, когда его нашли.