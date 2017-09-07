На полигоне в Ленинградской области прогремел взрыв
С. -ПЕТЕРБУРГ, 7 сен — РИА Новости. Один военнослужащий погиб, пятеро получили ранения при взрыве на полигоне в Ленинградской области, сообщает
С. -ПЕТЕРБУРГ, 7 сен — РИА Новости. Один военнослужащий погиб, пятеро получили ранения при взрыве на полигоне в Ленинградской области, сообщает
Инцидент произошел около 12.30 по время плановых танковых стрельб.
«Один из снарядов отклонился от траектории после касания с землей (рикошета) и взорвался в непосредственной близости от укрытия, в котором находились шесть военнослужащих группы инженерного обеспечения», — говорится в сообщении.
Всех пострадавших оперативно доставили в больницы, им оказывается помощь. На месте происшествия работает комиссия ЗВО.