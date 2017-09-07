В Челябинске завели дело о смерти ребенка из-за врачебной ошибки
В Челябинске возбуждено уголовное дело по факту смерти четырехлетнего ребенка от гнойного менингита.
В Челябинске возбуждено уголовное дело по факту смерти четырехлетнего ребенка от гнойного менингита.
Действия врачей квалифицированы по статье о причинении смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения профессиональных обязанностей, сообщили в четверг в следственном управлении СК региона.
— Ночью 15 июля в одном из лечебных учреждений Металлургического района Челябинска скончался четырехлетний мальчик, доставленный накануне с высокой температурой, — сообщил представитель следственного ведомства Владимир Шишков. — В ходе проверки обстоятельств смерти установлено, что врачи другого лечебного учреждения, в которое ранее обращались родители ребенка, не диагностировали у него заболевания, ставшего причиной смерти.
Как уже сообщала «РГ», первоначально у малыша были обнаружены легкие признаки
Следствие намерено установить виновных должностных лиц, действиям которых будет дана