В центре Ростова треснул многоквартирный дом

Вчера вечером, 6 сентября, по многоквартирному дому по адресу ул. Социалистическая, 128 начали ползти большие трещины, сопровождаемые характерным треском. Об этом рассказывают сами жильцы строения.

После характерного звука они выбежали на улицу, вызвал различные службы: полицейских, сотрудников МЧС, также на место инцидента приехали и представители администрации. Жители вернулись в свои квартиры, так как сотрудники администрации не стали предоставлять им альтернативное жилье, а на ночь возле здания остались дежурить спасатели.