Жители 30 домов и детский сад в Советске сутки сидят без горячей воды

В Советске в результате аварии на трубопроводе в 30 домах и детском саду «Счастливое детство» отключили горячую воду. Об этом в Facebook написал глава администрации Советска Николай Воищев.

Об аварии стало известно в среду, 6 сентября. По словам Воищева, авария произошла из-за физического износа трубопровода. От горячего водоснабжения отключены 30 домов по улицам Гончаров, Талаха, Победы и Дружбы.