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17:02 (мск), источник: Новый Калининград

Жители 30 домов и детский сад в Советске сутки сидят без горячей воды

Устранить аварию планируется к пятнице.

В Советске в результате аварии на трубопроводе в 30 домах и детском саду «Счастливое детство» отключили горячую воду. Об этом в Facebook написал глава администрации Советска Николай Воищев.

Об аварии стало известно в среду, 6 сентября. По словам Воищева, авария произошла из-за физического износа трубопровода. От горячего водоснабжения отключены 30 домов по улицам Гончаров, Талаха, Победы и Дружбы.

Над устранением проблемы работают сотрудники «Советсктеплосети». На момент публикации новости горячей воды в домах по указанным адресам не было, сообщили «Новому Калининграду» Николай Воищев. Аварию планируется устранить к вечеру пятницы, отметил сити-менеджер.

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