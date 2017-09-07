Жители 30 домов и детский сад в Советске сутки сидят без горячей воды
Устранить аварию планируется к пятнице.
Устранить аварию планируется к пятнице.
В Советске в результате аварии на трубопроводе в 30 домах и детском саду «Счастливое детство» отключили горячую воду. Об этом в Facebook написал глава администрации Советска Николай Воищев.
Об аварии стало известно в среду, 6 сентября. По словам Воищева, авария произошла
Над устранением проблемы работают сотрудники «Советсктеплосети». На момент публикации новости горячей воды в домах по указанным адресам не было, сообщили «Новому Калининграду» Николай Воищев. Аварию планируется устранить к вечеру пятницы, отметил