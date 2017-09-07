Возбуждено дело против бизнесмена Юрия Аверьянова

Аверьянов — учредитель парка Dreamland, «Торговый Мир — Кольцо» и иных структур. Он входит в топ-200 самых успешных бизнесменов Беларуси по версии портала «Ежедневник». Занимался также он авторынками, стройматериалами и иными отраслями в экономике.

«Следственным комитетом Республики Беларусь принято к производству уголовное дело, возбужденное Департаментом финансовых расследований Комитета государственного контроля Республики Беларусь в отношении бизнесмена Юрия Аверьянова, а также ряда руководителей коммерческих структур», — сообщила Гончарова.

Расследование идет в связи с уклонением от уплаты налогов его компаниями. Задержаны шесть человек, в том числе ЗАО «Торговый Мир — «Кольцо» и ООО «Парк развлечений Дримлэнд», управляющий «Madison Royal Club» и другие. Самого бизнесмена не задержали — он живет за границей.

Некоторые СМИ писали о возможных проблемах в бизнес-империи Аверьянова еще в прошлом году, однако тогда никакой информации о проверках его компаний не было.