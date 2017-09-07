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16:46 (мск), источник: Sputnik.by

Возбуждено дело против бизнесмена Юрия Аверьянова

МИНСК, 7 сен — Sputnik. Уголовное дело возбуждено в отношении белорусского бизнесмена Юрия Аверьянова и ряда руководителей коммерческих структур, сообщила Sputnik официальный представитель Следственного комитета Беларуси Юлия Гончарова.

Аверьянов — учредитель парка Dreamland, «Торговый Мир — Кольцо» и иных структур. Он входит в топ-200 самых успешных бизнесменов Беларуси по версии портала «Ежедневник». Занимался также он авторынками, стройматериалами и иными отраслями в экономике.

«Следственным комитетом Республики Беларусь принято к производству уголовное дело, возбужденное Департаментом финансовых расследований Комитета государственного контроля Республики Беларусь в отношении бизнесмена Юрия Аверьянова, а также ряда руководителей коммерческих структур», — сообщила Гончарова.

Расследование идет в связи с уклонением от уплаты налогов его компаниями. Задержаны шесть человек, в том числе ЗАО «Торговый Мир — «Кольцо» и ООО «Парк развлечений Дримлэнд», управляющий «Madison Royal Club» и другие. Самого бизнесмена не задержали — он живет за границей.

Некоторые СМИ писали о возможных проблемах в бизнес-империи Аверьянова еще в прошлом году, однако тогда никакой информации о проверках его компаний не было.

По образованию Аверьянов инженер-механик, у него есть три дочери и сын — дети также вовлечены в бизнес отца.

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